نيمار يعرض تخفيض راتبه لتسهيل عودته لبرشلونة

يكثف المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، جهوده من أجل تسهيل عودته إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى اللاعب الدولي البرازيلي رغبته في الرحيل عن النادي الباريسي بعد عامين فقط على انتقاله من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع "البارسا".

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وبحسب ما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن نيمار أبدى مرونة في العودة للبارسا، باستعداده لتخفيض راتبه، الذي يتقاضاه حاليا في سان جيرمان.

وأشار المصدر إلى أن نيمار ينوي تقليص راتبه بالتنازل عن 15 مليون يورو سنويا دفعة واحدة، من أجل الانضمام للنادي الكتالوني هذا الصيف.

ويتقاضى المهاجم البرازيلي راتبا سنويا يبلغ 38 مليون يورو مع فريق العاصمة الفرنسية، لكنه على استعداد لتقاضي 23 مليون يورو في برشلونة، لتسهيل عودته إلى ملعب "كامب نو".

وكانت تقارير صحفية فرنسية أفادت بأن سان جيرمان يشترط الحصول على 100 مليون يورو بالإضافة للاعبين من "البلوجرانا" نظير التخلي عن نيمار، وهو ما يتفاوض عليه الطرفان في الوقت الراهن.