شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط.. حالات يجب فيها اتخاذ قرار الولادة القيصرية.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختيار نوع الولادة سواء طبيعية أم قيصرية له قواعد وأساسيات كثيرة أهمها الحفاظ على صحة الأم والجنين، ولا تفضل الكثير من السيدات أخذ قرار إجراء جراحة لميلاد طفلها لما يصاحبها من مضاعفات وآثار جراحة تستمر طوال حياتها نتيجة لشق البطن.

وقد يأخذ الطبيب قرار إجراء عمليه الولادة القيصرية فورا فى وقت مبكر من الحمل نتيجة وجود مشاكل صحية لدى الأم أو الجنين.

ووفقا لموقع "مايو كلينك" قد يكون خيار الولادة القيصرية أكثر أمانا للأم وطفلها فى الكثير من الحالات وهى:

1- توقف المخاض من أكثر الأسباب الشائعة للولادة القيصرية نتيحة لعدم استجابة الرحم للانقباضات القوية التى قد تستمر لعدة ساعات.

2- إذا كان الجنين لا يحصل على أكسجين كاف ووجود مشاكل فى نبض القلب.

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3- حال الحمل فى توأم وكان وضع الأجنة غير طبيعى.

4- إذا كان هناك مشكلة فى المشيمة.

5- إذا كان هناك فى مشكلة فى الحبل السرى والتفافه حول رقبة الجنين.

6- إذا كانت الأم تعانى من مشاكل بالقلب أو المخ.

بعد إجراء العملية الجراحية للولادة القيصرية والعودة للمنزل من الشائع الإحساس بعدم الراحة والتعب وهو ما يتطلب أن تأخذ الأم قسط كاف من الراحة وتجنب فى الأسابيع القليلة الأولى رفع أى شىء أثقل من طفلك وتجنب النهوض من وضعية القرفصاء.

يجب تناول مسكنات الآلم، ويجب الذهاب إلى الطبيب فورا حال ظهور بعض الأعراض مثل احمرار الجرح وارتفاع درجة حرارة الأم ووجود نزيف غزير والشعور بألم شديد.