شكرا لقرائتكم خبر عن الغضب يؤثر على صحتك.. طرق بسيطة للسيطرة على زعلك.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض كل شخص لأوقات غصب لا يستطيع فيها التحكم بأعصابه، وقد تكون هناك عواقب وخيمة على صحته نتيجة لهذه النوبات، وهناك أشخاص تدفعهم ضغوطات العمل والمشاكل الاجتماعية إلى الغضب الشديد ويجب أن تكون هناك آلية للتحكم فى الغضب لعدم التأثير على الصحة.

ووفقا لموقع" مايو كلينك" هناك عدة خطوات للمساعدة فى التخلص من نوبات الغضب الشديدة وهى: 1- فكر قبل التحدث 1- فكر قبل التحدث أثناء نوبة الغضب، انتظر لحظات قليلة لتجميع أفكارك قبل الرد على أى شىء. Advertisements 2- عبر عن غضبك بعد أن تهدأ 2- عبر عن غضبك بعد أن تهدأ بعد التفكير بهدوء للحظات لمعرفة الرد المناسب يمكنك التعبير عن ما بداخلك بطريقة حازمة ولكن غير تصادميه و بشكل مباشر دون جرح الآخرين أو محاولة السيطرة عليهم. 3- ممارسة بعض التمارين الرياضيةيمكن للنشاط البدنى المساعدة فى تقليل الضغط العصبى الذى يؤدى إلى الدخول فى نوبات الغضب ورياضات المشى والجرى قد تكون خيارا جيدا للتخلص من نوبات الغضب. 3- ممارسة بعض التمارين الرياضيةيمكن للنشاط البدنى المساعدة فى تقليل الضغط العصبى الذى يؤدى إلى الدخول فى نوبات الغضب ورياضات المشى والجرى قد تكون خيارا جيدا للتخلص من نوبات الغضب.





4- أخذ فترة استراحةيجب الحرص على أخذ فترات راحة قصيرة خلال أوقات اليوم، فقد تساعدك الدقائق القليلة الهادئة على الشعور بالتحسن وزيادة القدرة على استكمال اليوم بدون الشعور بالإزعاج أو الغضب.





5- وضع حلول للمشكلة بدلا من التفكيرفى المشكلة التى تؤدى إلى زيادة غضبك، يجب الهدوء ووضع حلول ممكنة وسهلة للمشكلة التى تواجهها حتى تتخلص من غضبك، ودائما ردد أن الغضب لن يحل شيئًا وربما فقط يزيد الأمر سوءًا.





6- استخدم الفكاهة لتخفيف حدة التوترأخذ الأمور ببساطة من شأنه تقليل حده التوتر والغضب، فاستخدم الفكاهة لمساعدتك فى مواجهة ما يثير غضبك ومن وربما أى توقعات غير واقعية لديك بشأن الكيفية التى يجب أن تكون عليها الأمور.