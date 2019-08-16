شكرا لقرائتكم خبر عن بجهاز تحكم.. اعرف هل أنت فى خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2 أم لا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر هو حالة استقلابية، تحدث بسبب اختلال مستوى الجلوكوز في الجسم، وهناك نوعين منه: النوع الأول والنوع 2.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يؤدى نمط الحياة غير المستقر والاتجاه نحو تناول الطعام غير الصحي إلى زيادة في حالات مرض السكر في جميع أنحاء العالم.

ما هو مرض السكري من النوع 2

داء السكر من النوع 2 هو حالة مزمنة تؤثر على معدل الجلوكوز في الجسم، خلاله إما أن يقاوم جسمك آثار الأنسولين أو لا ينتج الأنسولين الكافي للحفاظ على مستوى الجلوكوز الطبيعي.

تحدث حالة مرض السكر من النوع 2 عندما يزيد السكر في الدم، حيث تتزايد حالات الإصابة بالنوع الثاني من السكر لدى الأطفال بسبب السمنة، والإفراط في تناول الطعام ونقص النشاط البدني والخلفية الوراثية والإجهاد وزيادة تناول الأطعمة والمشروبات المصنعة.



مرض السكر من النوع 2

علاج مرض السكر من النوع 2 باستخدام التكنولوجيا

تتطلب العملية المعقدة لإدارة مرض السكر اتباع نهج متعدد التخصصات يمكن أن يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم.

يعد تعديل نمط الحياة والتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم هو المفتاح للسيطرة على داء السكر من النوع الثاني، فقد أصبح فحص تقدم مستوى السكر في الدم شائعًا بسبب زيادة الوعي بإدارة مرض السكر.

تعد أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM) أكثر الأجهزة التي يمكن ارتداؤها شعبية لمراقبة مستويات السكر، التى تعمل عن طريق ارتداءها بانتظام لمراقبة مستمرة لمستوى السكر.

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تعمل تلك الأجهزة فى السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم لمراقبة مرض السكر، هذه الأجهزة التي يمكن ارتداؤها تأتى في شكل ساعات المعصم أو أحذية ذكية وحتى العدسات اللاصقة.

وفقًا لأبحاث طبية فأن 7 من كل 10 أشخاص يستخدمون أجهزة يمكن ارتداؤها لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم، أظهر تحسنًا كبيرًا في السيطرة على خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر والحد منه.

أعراض مرض السكر من النوع 2

كثرة التبول.

الجوع غير المنضبط.

اختلاف مفاجئ في الوزن.

حدوث مشاكل فى الرؤية.

زيادة مستوى العدوى بالجسم.

بطء الشفاء من الجروح والقروح.