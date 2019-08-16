شكرا لقرائتكم خبر عن حرارته مرتفعة وبيدخل الحمام كتير.. علامات إصابة طفلك بالتهاب المسالك البولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهابات المسالك البولية من الأمراض الشائعة بين الأطفال، وتحدث عندما تدخل البكتيريا والجراثيم إلى المثانة أو الكليتين، وقد يعانى الطفل المصاب بالتهاب المسالك البولية من الحمى أو الألم عند التبول أو يكثر ذهابه للحمام أو يعانى من ألم أسفل البطن، وفقاً لموقع kidshealth، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات التى تدل على أن طفلك يعانى من التهاب المسالك البولية ويجب أن يذهب للطبيب.



التهاب المسالك البولية من أعراضه الحمى

علامات الإصابة بالتهاب المسالك البولية

يحدث معظم التهاب المسالك البولية في الجزء السفلي من الجهاز البولي- مجرى البول والمثانة، هذا النوع من التهاب المسالك البولية يسمى التهاب المثانة، وقد يعاني الطفل المصاب بالتهاب المثانة من:

-ألم وحرقان عند التبول.

-زيادة الرغبة أو الحاجة المتكررة إلى التبول (على الرغم من أنه قد يتم تمرير كمية صغيرة جدًا من التبول).

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-الحمى وارتفاع حرارة الجسم.

-الاستيقاظ ليلا كثيرا للذهاب إلى الحمام.

-ألم في البطن في منطقة المثانة (عموما تحت زر البطن).

-رائحة البول كريهة ويكون البول غائماً أو يحتوي على دم.

وتسمى العدوى التي تنتقل إلى الحالب إلى الكليتين التهاب الحويضة والكلية وعادة ما تكون أكثر خطورة يسبب العديد من هذه الأعراض نفسها ، لكن الطفل غالباً ما يكون أكثر مرضًا وغالبًا ما يكون مصابًا بالحمى (أحيانًا مع قشعريرة)، أو ألم في الجانب أو الظهر ، أو التعب الشديد أو القيء.