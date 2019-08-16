شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الألوفيرا وخل التفاح لعلاج التهاب المفاصل الصدفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل الصدفى من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب نسبة كبيرة من مرضى الصدفية، بينما لا تصيب بعضهم، وهو من أشكال التهاب المفاصل، ويمكن تحسين هذا المرض وتقليل الأعراض من خلال اللجوء إلى الطبيعة، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الألوفيرا وخل التفاح وأعشاب طبيعية أخرى لعلاج التهاب المفاصل الصدفى، وفقاً لموقع psoriasis.



التهاب المفاصل الصدفى

طرق طبيعية لعلاج التهاب المفاصل الصدفى

هناك بعض العلاجات الطبيعية الأكثر شيوعًا التي قد تساعد في علاج الصدفية أو علاج التهاب المفاصل الصدفي وتشمل هذه:

الألوفيرا

وفقاً لبعض الأبحاث، فقد ثبت أن الصبار يساعد في تقليل الاحمرار والالتهاب المرتبط بالصدفية، لذا ابحث عن الكريمات التي تحتوي على 0.5٪ من الألوفيرا أو يمكن استخدام هلام نبات الصبار على الجلد لمدة تصل إلى ثلاث مرات في اليوم.

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خل التفاح

خل التفاح

خل التفاح يساعد في تخفيف حكة فروة الرأس من الصدفية، لذا يمكن وضعه على فروة رأسك عدة مرات في الأسبوع، كما يمكن أن يساعد تخفيف الخل بالماء بنسبة واحد إلى واحد إذا واجهت أي إحساس حارق، علاوة على ذلك، فإن شطف الجلد بخل التفاح يمكن أن يساعد في منع التهيج وتقليل التهاب المفاصل والتورم، لكن تجنب استخدام الخل إذا كانت لديك جروح مفتوحة، أو إذا كانت بشرتك مصابة أو تنزف.

فلفل الكايين أو الفلفل الحار

مادة الكابيسين فى الفلفل الحار تستخدم كبخاخات فى المراهم والكريمات لتمنع الألم وتساعد أيضا في الحد من الالتهاب والاحمرار المرتبط بالصدفية، كما يمكن استخدام مسحوق فلفل الكايين كدهان على الجلد لعلاج التهاب المفاصل الصدفى.



فلفل الكايين

أملاح البحر الميت

أملاح البحر الميت أحد العلاجات التى تساعد على تخفيف الحكة المرتبطة بالصدفية، ويمكن إضافة أملاح البحر الميت أو أملاح إبسوم إلى ماء الحمام الدافئ والنقع فيه لمدة 15 دقيقة، و لتجنب جفاف الجلد ، ضع مرطبًا بعد الاستحمام.