شكرا لقرائتكم خبر عن الحمى الروماتيزمية خطر يهدد القلب فى حال إهمالها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى الروماتيزمية مرض يصاب به الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال نتيجة لكثرة الإصابة بالتهاب الحلق دون علاجها بطريقة صحيحة والإفراط فى تناول المضادات الحيوية دون إكمال العلاج بشكل كامل، مما يؤدى لحدوث مضاعفات خطيرة منها قد تصل إلى القلب وتؤثر على كفاءته.

ووفقا لموقع" مايو كلينك" تنتشر العدوى والإصابه بالحمى الروماتيزمية في الأطفال ما بين سن 5 إلى 15 عاما، والتى يمكن أن تؤدي إلى تلف دائم للقلب، بما في ذلك الصمامات وكطريقة عملها وحدوث ارتداد بها والأمر قد يصل إلى اجراء بعض الجراحات لتغيير الصمام.

الكثير من الأعراض تؤكد الإصابة بالحمى الروماتيزمية وأهمها الحمى وألم فى المفاصل خاصة الركبتين والكاحلين والرسغين، بالإضافة إلى احمرار المفاصل وسخونتها وظهور نتوءات صغيرة تحت الجلد، وألم بالصدر،والإرهاق والشعور بحالات انتفاض باليدين والقدمين والوجه دون التحكم فيها.

Advertisements

السبب الأكثر شيوعا لحدوث الاصابة بالحمى الروماتيزمية هو الإصابة بعدوى البكتيريا العقدية المقيحة من المجموعة أ.ويزيد خطر الإصابة بالحمى الروماتيزمية نتيجة لوجود تاريخ عائلى سابق للإصابة بهذا المرض.

وعندما تصل الاصابة بالحمى الروماتزمية إلى القلب يؤدى ذلك إلى وجود مشكلة بالصمام بين الحجرتين اليسريين في القلب الصمام التاجي، ولكن يمكن أن تصاب الصمامات الأخرى. يمكن أن يؤدي التلف إلى تضيق الصمام هذا التضيق بالصمام يخفض من تدفق الدم، أيضا قلس الصمام يسمح هذا التسرب بالصمام للدم بالتدفق في الاتجاه الخاطئ ، بالإضافة إلى تلف عضلة القلب.