شكرا لقرائتكم خبر عن من إنقاص الوزن لتفريغ الغضب.. اعرف فوائد رياضة "الكيك بوكسينج" لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكيك بوكسينج أو الملاكمة من رياضات الدفاع عن النفس الشائعة ويفضلها الكثير من الناس، ولهذه الرياضة فوائد عديدة لصحتك منها تحقيق تناغم بين أعضاء الجسم، بناء كتلة العضلات وتقويتها، فقدان الوزن، وغيرها من الفوائد، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد رياضة "الكيك بوكسينج" لصحتك، وفقًا لموقع timesofindia.



كيك بوكسينج

فوائد رياضة الكيك بوكسينج لصحتك فقدان الوزن

يمكنك حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية عن طريق رياضة الملاكمة، حيث إن القيام بالكيك بوكسينج باستمرار لمدة ساعة بكثافة معتدلة يمكن أن يساعدك على حرق الكثير من السعرات الحرارية، ولكن عليك أيضًا أن تهتم بالطعام الذي تتناوله، حيث إن ممارسة رياضة الكيك بوكسينج وتناول نفس الكمية من السعرات الحرارية لن يساعدك على إنقاص وزنك.

ولكن يجب أن تعرف أن فقدان الوزن باستخدام الكيك بوكسينج ليس سهلاً مثل رياضات أخرى ومنها الجري، فالكيك بوكسينج هو تمرين لكامل الجسم يسمح لك بالعمل على جميع عضلاتك، لذا فهو تمرين رائع لبناء القوة العضلية بشكل أساسى.

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تعمل على تناغم الجسم

يمكن أن يساعدك تمرين الكيك بوكسينج على تغيير شكل الجسم وبناء كتلة العضلات، كما يعزز عملية الأيض ويدفع جسمك إلى فقدان الوزن بشكل أسرع، علاوة على ذلك، يعد تمرينًا رائعاً للقلب، ما يعني أنه يمكن أن يساعد في تحسين تناغم جسمك بشكل أسرع من أشكال التمرين الأخرى.



كيك بوكسينج

بناء العضلات الأساسية

بصرف النظر عن مساعدتك في الحصول على جسم متناسق وفقدان الدهون، فإن رياضة الكيك بوكسينج تعزز نمو العضلات الأساسية بشكل جيد، وهو ما يساعد على تقوية الظهر والبطن.

حرق السعرات الحرارية

يعتمد عدد السعرات الحرارية التي تحرقها على كثافة التمرين ووزنك، وفقًا للدراسات التي أجرتها هارفارد هيلث، فإن الشخص الذي يزن 83 كيلوجرامًا سوف يحرق حوالي 444 سعرة حرارية في 30 دقيقة من الكيك بوكسينج، لذلك، خلال ساعة يمكن للشخص حرق ما يصل إلى 900 سعرة حرارية.

تفريغ الغضب والطاقة السلبية

تساعدك رياضة الكيك بوكسينج على تفريغ شحنة الغضب والطاقة السلبية فى داخلك، حيث تساعدك على التخلص من الإجهاد والقلق ويمكنك اللجوء للكيك بوكسينج عند تعرضك لأى موقف يشعرك بالغضب.