شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ما مدى سرعة انتشار سرطان الكلى بالجسم ومراحله الـ4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأسئلة التي تثار عادة في عقل مريض سرطان الكلى هى "ما مدى سرعة انتشار سرطان الكلى؟" و"إلى أي مدى قد انتشر بالفعل".

يعتقد أطباء الأورام أن سرطان الكلى ينتشر في الغالب في مرحلة مبكرة وأيضًا بمعدل سريع للغاية، وفقًا لتقرير موقع "cancer" يجب على الشخص عدم تجاهل الأعراض البسيطة مثل آلام المعدة على الجانب الأيسر من الجسم للتشخيص المبكر والعلاج المناسب لسرطان الكلى.

سرطان الكلى هو أكثر خطورة وسريع الانتشار من بعض أشكال السرطان الأخرى، فمن الصعب تشخيص هذا النوع من السرطان في المرحلة المبكرة ، ففي المرحلة الأولى، يوجد عدد ضئيل من الخلايا السرطانية في الكلية، والتي عادة ما تمر دون أن يلاحظها أحد في الفحوصات الطبية القليلة الأولى.

ولكن إذا تم التشخيص في الوقت المحدد، مع الرعاية المناسبة وخيارات العلاج، يمكن علاج سرطان الكلى بشكل جيد للغاية.

كيف ينمو سرطان الكلى

ينمو سرطان الكلى ليصيب أجزاء أخرى من الجسم (عادة الكبد والرئتين) من خلال مجرى الدم والغدد الليمفاوية، ويعتمد نمو الخلايا السرطانية لدى الشخص على عوامل معينة مثل حالته الصحية العامة والتاريخ الوراثي والعمر والمرحلة التي تم فيها تشخيص السرطان، و في الآونة الأخيرة، تطورت العديد من التقنيات التي يمكن من خلالها قياس مدى ومعدل نمو السرطان لتحديد مسار العلاج المناسب.

سرطان الكلى ومدى انتشاره

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أعراض سرطان الكلى

أهم أعراض سرطان الكلى يظهر فى حدوث نزيف أثناء التبول، والذي يظهر في المراحل الأولية من المرض، ويمكن أن تكون كمية الدم في البول ضئيلة، وقد لا يلاحظها المريض.

مع تقدم السرطان في الكلى، تظهر أعراض أخرى مثل الألم في الجانب والحمى وضغط الدم وفقدان الوزن بشكل تدريجي، ما يعكس انتشار المرض.

كيف يتم تقييم معدل انتشار سرطان الكلى

تعتبر المراحل المختلفة من السرطان أكثر المؤشرات موثوقية لمعرفة دورة العلاج وفرص بقاء المريض، مراحل سرطان الكلى هي:

المرحلة الأولى: توجد الخلايا السرطانية بأعداد قليلة فقط في الكلية.

المرحلة الثانية: تتطور الأنسجة السرطانية في الكلى لكنها لا تؤثر على مجرى الدم.

المرحلة الثالثة: انتشار السرطان إلى الدم والعقدة الليمفاوية.

المرحلة الرابعة: يصبح السرطان نقيليًا (ينتشر إلى أجزاء الجسم الأخرى)