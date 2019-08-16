شكرا لقرائتكم خبر عن "التفاح + الشاي + الاعتدال فى الطعام" ..المكونات الثلاثة لحياة أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة من جامعة إديث كوان الدنماركية أن استهلاك المواد الغنية بالفلافونويد مثل التفاح والشاي يحمي من السرطان وأمراض القلب، خاصة بالنسبة للمدخنين ومتعاطي الكحوليات.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthNews”، حلل باحثون من كلية العلوم الطبية والصحية الدنماركية بيانات 53048 من الدنماركيين على مدى 23 عامًا.

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ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات عالية من الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة "الفلافونويد"، والاعتدال فى تناول الطعام، كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان أو أمراض القلب.

وقال كبير الباحثين الدكتور "نيكولا بوندونو" إن تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد لا تخفض خطر الوفاة فقط لكن لها تأثير وقائي أقوى للمعرضين لخطر كبير من الأمراض المزمنة بسبب تدخين السجائر وأولئك الذين شربوا أكثر من اثنين من المشروبات الكحولية في اليوم".

وأضاف الباحثون: "هذه النتائج مهمة لأنها تسلط الضوء على إمكانية الوقاية من السرطان وأمراض القلب من خلال تشجيع استهلاك الأطعمة الغنية بالفلافونويد، وخاصة في الأشخاص المعرضين لخطر كبير من هذه الأمراض المزمنة".