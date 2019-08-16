شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. البامية هتظبط السكر وتساعدك للتغلب على الإجهاد والتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البامية من أكثر الخضراوات المفيدة والغنية بالفيتامينات والمعادن، فهى تحتوى على فيتامينات B وكذلك فيتامين A و C و E و K ، والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والألياف، من خلال سلسلة "دلع جسمك" نتعرف على فوائد البامية لصحتك، وفقاً لموقع organic facts.



فوائد البامية

فوائد الباميةعلاج مرض السكري

تتمتع البامية بقوة مضادة للأكسدة في بذورها وقشرتها، والتي تساعد بشكل خاص الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثانى، كما أن مياه البامية مفيدة لإدارة مستويات السكر في الدم.

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تحسن الهضم

تشير دراسة أجريت عام 2016 إلى أن محتوى الألياف في البامية يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم، بسبب احتوائها على كمية عالية من الألياف تساعد في تحسين عملية الامتصاص في الأمعاء الغليظة، وهذا قد يساعد أيضا في منع الإمساك.

تقلل من التعب

البامية قد تساعد في تقليل مستويات التعب في الجسم، وجدت دراسة صينية، أن بذور البامية الغنية بمضادات الأكسدة قد تساعد في تقليل التعب العضلي وعلاج الإجهاد.

تخفض مستويات الكوليسترول في الدم

وجد باحثون من جامعة شنغهاي للطب الصيني التقليدي أدلة على أن البامية قد تخفض مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات السكر في الدم والأنسولين ومستويات الكوليسترول الكلية، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن الأطعمة الغنية بالألياف مثل: البامية تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السىء.