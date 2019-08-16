شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أوقات فى يومك لازم تشرب فيها كوباية ماية.. منها عند الاستيقاظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الماء من الأشياء الأساسية فى جسم الإنسان، حيث يشكل حوالى 60% من الجسم، ويقوم الماء بترطيب الجسم وتنظيم درجة حرارته وتحسين الهضم وتوصيل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم وطرد السموم، وللبقاء فى صحة جيدة يجب شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا وهناك أوقات معينة يجب فيها شرب الماء نتعرف عليها فى السطور التالية، وذلك وفقًا لموقع times of India.



شرب المياه

1. عندما تستيقظ في الصباح

ابدأ يومك بكوب من الماء فى الصباح، هذا سوف يساعد على إزالة السموم من الجسم ويجعلك تشعر بالنشاط طوال اليوم، اشرب الماء العادي أو الدافئ، ولكن تجنب شرب الماء البارد في الصباح.

2- قبل تناول الطعام

شرب الماء قبل الوجبة سيجعلك تشعر بالشبع ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام، حيث إن تناول كوب من الماء قبل 30 دقيقة من تناولك للوجبة سوف يرطب بطانة المعدة ويطرد السموم من الجسم ويقلل شهيتك.

3- عندما تكون جائعًا

أحيانًا نشعر بالجوع عندما نحتاج للماء، لذا إذا كنت جائعًا بين تناول الوجبات، تناول كوبًا من الماء لمعرفة ما إذا كنت تعاني من الجفاف أم لا.

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4- قبل وبعد ممارسة الرياضة

للحماية من الجفاف، من المهم أن تشرب 2-3 أكواب من الماء قبل وبعد ممارسة الرياضة، هذا سوف يساعد أيضًا في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، لكن لا تشرب الكثير من الماء في فترة زمنية قصيرة، لأن هذا سيؤدي إلى تقلصات في المعدة.

5- عندما تكون مريضًا

زيادة استهلاك المياه عندما تكون مريضًا سيزيل السموم من الجسم ويساعدك على التعافي بشكل أسرع.

6- عندما تكون متعبًا

إذا كنت تشعر بالفعل بالتعب وليس لديك الوقت الكافي للراحة، فقم بشرب كوب من الماء، حيث إن التعب هو علامة أخرى على الجفاف.