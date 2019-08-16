شكرا لقرائتكم خبر عن التعرض لصدمة كهربائية خطر .. اعرف ازاى تتعامل معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرض لصدمه كهربائية من المشكلات الكبيرة التى قد يتعرض لها أى شخص خاصة الأطفال نتيجة اللعب فى الكهرباء أو إدخال أدوات معدنية فى مكبس الكهرباء، مما يتبعه حدوث صدمة قوية تكون لها أثار صحية خطيرة ، حيث يعتمد الخطر من التعرض لصدمة كهربائية على نوع التيار ومدى ارتفاع الجهد الكهربي وكيفية انتقال التيار عبر الجسم وصحة الشخص وسرعة التعامل مع الحالة.

ووفقا لموقع " mayoclinic"قد تتسبب الصدمة الكهربائية في حروق وقد لا تترك علامة ظاهرة على الجلد، يمكن أن يتسبب مرور التيار الكهربائي عبر الجسم في تلف داخلي أو توقف القلب أو إصابات أخرى خطيرة .

اسعافات أولية يجب القيام بها عند التعرض لصدمة كهربائية:

- لا تلمس الشخص المصاب إذا كان لا يزال ملامسًا للتيار الكهربائي.

- لا تقترب من أسلاك الجهد العالي حتى يتم إيقاف تشغيل الكهرباء.

- يجب الوقوف بعيدًا على مسافة 6 أمتار إذا كانت هناك شراره أو شعلة تنبثق من الأسلاك الكهربائية.

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- لا يجب تحريك أى شخص تعرض لصدمة كهربائية.

- يجب استدعاء الاسعاف فورا فى حاله وجود حروق شديدة نتيجة الصدمة الكهربائية.

- عند الشعور بصعوبة فى التنفس.

- اضطراب ضربات القلب .

- تقلص أو آلم فى العضلات.

- فقدان الوعي.

- يجب غلق مصدر الكهرباء فورا.

- ابعد مصدر الكهرباء بإستخدام جسم جاف عازل للكهرباء مثل الخشب أو البلاستيك.