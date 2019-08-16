شكرا لقرائتكم خبر عن لو اتعرضت لإصابة فى الرأس.. ارتجاج المخ خطر يهدد حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابات الرأس من أخطر الإصابات التى يمكن أن تحدث لأى شخص، حيث إنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى ارتجاج فى المخ، من ارتجاج خفيف إلى شديد، لذلك من المهم أن تعرف علامات وأعراض الارتجاج وأسبابه وماذا تفعل إذا تعرض أحدهم لإصابة فى الرأس، وهو ما نتعرف عليه فى هذا التقرير.



ارتجاج المخ

ما هو ارتجاج المخ؟

وفقاً لموقع Health فإن الارتجاج هو اضطراب في وظيفة الخلايا العصبية في الدماغ نتيجة لضربة في الجمجمة، هذا يعني أن أجزاء من وظائف الدماغ تكون "معلقة" مؤقتاً.

وارتجاج المخ من الإصابات الشائعة بعد التعرض لضربة أو إصابة فى الرأس- ربما أثناء السقوط أو الإصابة الرياضية- وغيرها من إصابات الدماغ.

أعراض ارتجاج المخ

تظهر علامات ارتجاج المخ عادة بعد فترة وجيزة من إصابة في الرأس ولكن يمكن أن تحدث الأعراض متأخرة، لذلك إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من إصابة في الرأس، فابحث لبضعة أيام عن علامات وأعراض الارتجاج وتشمل:

-فقدان الوعي.

-صداع الرأس.

- الشعور بالدوار.

-فقدان الذاكرة أو الارتباك.

-مشكلة فقدان التوازن.

-تقلبات مزاجية مفاجئة.

-النعاس.

-عدم وضوح الرؤية.

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- الغثيان والقيء.

هل ارتجاج المخ من الإصابات الخطيرة؟

يمكن أن يحدث ارتجاج بسيط فى المخ، وهذا عادة ليس خطيراً وليس له أى علاج، لكن الراحة وتجنب الجهد يساعد فى علاجه، يمكن أن تنشأ المضاعفات في الحالات الشديدة من إصابة الرأس.

يمكن أن تتسبب إصابة الرأس الشديدة في حدوث تمزق في الأوعية الدموية أسفل الجمجمة، وبالتالي يتسبب في تراكم متزايد للدم يؤدي إلى نزوح المخ، هذه الحالة تهدد الحياة إذا لم يتم تجفيف تراكم الدم عن طريق حفر ثقب في الجمجمة.

كما أن الارتجاج شديد الخطورة، قد يسبب فقدان الوعي عدة أيام، وقد يسبب خطر الوذمة الدماغية نتيجة تراكم السوائل والدم فى الدماغ.

ماذا تفعل إذا كان شخص ما مصاباً بالارتجاج

إذا كان المريض يعاني فقط من أعراض خفيفة، فمن غير المحتمل أن تكون حالة شديدة والراحة هي كل ما يلزم، ومع ذلك ، يجب الاتصال بالطبيب فوراً في الحالات التالية:

-إذا كان المريض فاقدًا للوعي لأكثر من دقيقتين.

-إذا أصبح المريض ، بعد استعادته وعيه ، نائماً ومن الصعب التحدث معه.

-إذا كانت حالة المريض تزداد سوءًا بعد التحسن.

-إذا تقيأ المريض أو إذا كان المريض يعاني من نوبة صرع.

- إذا كان هناك فقدان الذاكرة (فقدان الذاكرة للأحداث إما قبل الإصابة أو بعدها).

- فقدان التوازن أو الضعف في الذراع أو الساق.

-السوائل من الأذنين أو الأنف.