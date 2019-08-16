شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. سموثى الأفوكادو والكرفس والسبانخ لتقليل الشعور بالإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأفوكادو من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية، فهو ثمرة غنية بالفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية والبروتين والألياف، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على كيفية عمل سموثى الأفوكادو مع الكرفس والسبانخ لمشروب صحى يمنحك الطاقة والحيوية فى الصباح ويقلل الشعور بالإرهاق، بحسب ما ذكر موقع " Step to health".



الأفوكادو

سموثى الأفوكادو مع الكرفس والسبانخ يمنحك الطاقة

هذا المشروب يحتوى على مجموعة من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية التى تساعد على طرد السموم من الجسم وتمنحك الطاقة والحيوية، وإليكم مكونات الوصفة.

المكونات

½ ثمرة أفوكادو.

ثمرة موز ناضجة.

حفنة من السبانخ الطازجة.

1 عود من الكرفس.

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كوب من الشوفان أو الأرز (200 مل).

1 ملعقة كبيرة من العسل (20 جرام).





الطريقة

- اغسل السبانخ والكرفس ثم، ضع جميع المكونات في الخلاط واخلطها لمدة دقيقة واحدة على الأقل.

-يجب أن يكون الملمس كريمي وخالي من أى كتل.

-يمكنك إضافة المزيد من الماء .

-يمكنك استبدال الموز بالفواكه الأخرى، مثل الفراولة والتوت والكمثرى وغيرها.