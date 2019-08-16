فوائد الزنجبيل والليمون لحرق الدهون

أثبتت عدة دراسات إمكانية فقدان الوزن بإستخدام الزنجبيل لـ خسارة الوزن. استعيني بوصفات الزنجبيل الطبيعية واعتمدي طريقة لتغيير عاداتك الغذائية، ومارسي التمارين. لكن لا تنسي أن تضيفي إلى مائدتك بعض الفواكه الحارقة للدهون، المخفوقات والأعشاب. والآن، إليك 5 طرق يمكنك اللجوء إليها لكي تخسري كيلوغرامتك المزعجة من خلال لجوئك إلى وصفات تحتوي على الليمون و الزنجبيل.

خسارة الوزن مع الحامض والزنجبيل ممكنة

لطالما قرأت بشأن قدرة هذين المكوّنين على مساعدتك على الحفاظ على رشاقتك. فهل هذا صحيح أم أنّه مجرّد شائعة؟ في الواقع، ليس من حمية سحرية، بل يتعيّن عليك أن تبذلي بعض الجهود لكي تتخلّصي من الكيلوغرامات الزائدة. فأنت لن تحققي هذه الغاية مثلاً في حال تناولت الحامض و الزنجبيل إلى جانب أطعمة تحتوي على الدهون، السكريات، الأطعمة الجاهزة... لذا، من الأفضل أن تحافظي أيضاً على توازنك الغذائي.

الحامض

يعتبر الحامض مكوناً مهماً جداً في ما يتعلق بخسارة الوزن وبالصحّة عموماً. فهو غنيّ بالفيتامين C وبمضادّات الأكسدة، كما أن أحماضه تعزّز عملية الهضم وتحمي الكبد. كذلك يمكن القول إن الحامض يدرّ البول ويخلّص جسمك من السموم ويساعده على . لذا، تتبع بعضهنّ حمية متشدّدة تقوم على الاكتفاء بتناول الفواكه والخضار مع عصير الحامض. لكن ليس ضرورياً أن تتبعي رجيم قاسياً إلى هذا الحدّ، بل يمكنك أن تستهلكي الحامض وأن تتناولي، إلى جانب ذلك، أطعمة صحيّة لا تسبب زيادة وزنك.

الزنجبيل

تنتمي جذور الزنجبيل إلى فئة النباتات الطبية التي تساعدك على محاربة بعض الأمراض. فهي خيار مثالي في ما يتعلق بمكافحة الالتهابات وتحسين عمليّة الهضم وخفض نسلة الكوليسترول وحرق الدهون ولا سيّما على مستوى البطن.

وصفات مفيدة

ماء دافئ + عصير حامض: يمكنك أن تضيفي بضع نقاط من الحامض إلى الماء الذي تشربينه صباحاً، لأنّ هذا المزيج يخلّص جسمك من السموم ويمدّه بـ الفيتامين C ويحارب الشوارد الحرة ويحرق الدهون. كما أنّه يساهم في الحدّ من شعورك بألم المعدة ومن إصابتك بالإمساك.

عصير حامض + فلفل حار + شراب القيقب: هل قرأت يوماً بشأن ذلك العلاج الفعال في مجال حرق الدهون؟ إنّه هذا المزيج المنظف الذي يعزّز عمليتيّ الأيض وحرق الدهون. إذاً، من المفيد أن تشربي 3 أكواب منه يومياً على مدى نحو 10 أيام: خلال وجبة الفطور وقبل وجبتيّ الغداء والعشاء. أمّا لتحصلي عليه، فيتعيّن عليك أن تضعي عصير الحامض على النار حتى يبلغ درجة الغليان وأن تضيفي إليه رشّة من الفلفل الحار وملعقة طعام من عصير القيقب. وبعد ذلك أضيفي 3 أكواب من الماء ودعي المزيج يرتاح.

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شاي + حامض + نعناع + الغريب فروت : هذه الوصفة فعالة وسهلة التحضير. يمكنك أن تتناوليها مرتين يومياً. ولهذه الغاية، إعصري نصف حامضة ونصف حبة من الغريب فروت ثمّ أضيفي كوباً من الماء الساخن وشرحة من الحامض وورقتين من النعناع وضعي الخليط على النار. وحين يبلغ مرحلة الغليان، إخفضي درجة حرارة النار ودعيه يرتاح. يمكنك أن تضيفي أيضاً ملعقة من العسل.

شراب عصير الحامض والزنجبيل: فهو يساعد على حرق الدهون وتعزيز عملية الهضم والحدّ من احتباس الماء في الجسم وحدوث الالتهابات. ولتحصلي عليه، ضعي عصير حبتين من الحامض مع جذر من الزنجبيل على النار إلى أن يبلغ الخليط درجة الغليان. وبعد ذلك اخفضي درجة حرارة النار وأضيفي ليتراً من الماء وقطعتين من الحامض. ضعي الشراب في عبوة خاصة وتناوليه قبل حلول موعد الوجبات الرئيسيّة. لكن، تذكّري دائماً: لا بدّ لك من أن تتبعي في المقابل نظاماً غذائياً صحياً.

الشاي الأخضر بالزنجبيل: إعلمي أن هذا الشراب غنيّ بمضادات الأكسدة وأنّه مثالي لتبدئي به فترة ما بعد الظهر. ولا تنسي فوائد الشاي الأخضر في ما يتعلق بخسارة الوزن و حرق الدهون ومنع تراكم الكوليسترول وتعزيز عملية الهضم. فماذا لو أضفت إليه الزنجبيل؟