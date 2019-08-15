البصق على العروس أغرب تقاليد الزواج في كينيا

يعد الاحتفال بالزفاف أحد أكثر التقاليد العالمية في جميع أنحاء العالم، ولكل ثقافة سواء كانت أمة أو مجتمعًا صغيرًا طريقتها الخاصة ، وتختلف تقاليد الزفاف من ثقافة إلى أخرى، قد يصاب الجميع بالخرافات بشكل لا يصدق عندما يتعلق الأمر بالزفاف إليكم قائمة أغرب عادات الزفاف من جميع أنحاء العالم ، والتي يعتقد الناس أنها تجلب السعادة للزوجين وفقًا لموقع" funrumor"

كن مستعدًا لسماع أحد أخطر الأشياء التي يمكنك التفكير فيها في يوم الزفاف، بعد انتهاء جميع الاحتفالات، يجمع الضيوف جميع المشروبات والإضافات الغذائية في وعاء المطبخ، لن يغادر الضيوف إلا إذا كان تناول الكوكتيل مباشرًا من الوعاء، غالبًا ما يتم استبدال بقايا الطعام بالشوكولاته والشمبانيا، يعتقد الجميع أن هذا الحساء يجلب السعادة للعروسين .

2. الصين: اطلاق النار على العروس

في ثقافة يوجور فى الصين، يطلق العريس على عروسه ثلاثة أقواس وسهام ولحسن الحظ الأسهم لا تحتوي على رؤوس سهام، لذلك تبقى العروس على الأقل على قيد الحياة، بعد ذلك يأخذ العريس السهام ويقسمها جميعًا، مما يدل على أنه سيحب زوجته الجديدة إلى الأبد.

3. اسكتلندا: إلقاء القاذورات على العروس

تُنفذ هذه الطقوس في الأيام الأولى من يوم العرس، وهي إلقاء العروس ببقايا الطعام والأسماك الميتة والطين وبعض الريش، ثم يتم ربطها بشجرة وبعد ذلك يأخذها أصدقاؤها إلى أقرب حانة للسهر هناك، يبدو أنهم ليسوا متفائلين للغاية بشأن الزواج.

4. الصين : حلق رأس العروس

تُنفذ هذه الطقوس في الأيام الأولى من يوم العرس، وهي إلقاء العروس ببقايا الطعام والأسماك الميتة والطين وبعض الريش، ثم يتم ربطها بشجرة وبعد ذلك يأخذها أصدقاؤها إلى أقرب حانة للسهر هناك، يبدو أنهم ليسوا متفائلين للغاية بشأن الزواج.

تقليد زفاف آخر مجنون من الصين: سيتم حلق رأس العروس في يوم الزفاف، ويعتبر هذا ليكون الحب العريس فقط تخيلي نفسك تستعدي لحفل الزفاف وتحصلي على أظافرك والماكياج والشعر، وفي منتصف اليوم يتم تدمير كل هذا الجمال.

5. كينيا والبصق على العروس

في ثقافة ماساي في كينيا ، ستخضع العروس للأذى كثيرًا حتى قبل أن تبدأ حياتها الزوجية، سوف يحلق رأسها ويفركها العريس بدهن الخروف ويبصق عليها، ثقافتهم تؤذى المشاعر والقلوب، فبعد أن تغادر العروس القرية مع زوجها تنظر إلى الوراء أبدًا، ويمكن لها أن تتحول مشاعرها لحجر.

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6. ألمانيا: تحطيم كافة الأطباق في المنزل

يحضر أصدقاء وأقارب العروس والعريس إلى منازل العروس ويحطمون جميع الأشياء التي يمكن أن يجدونها وأحيانًا يجلبون الأطباق كهدايا ويحطمونها يعتقد الناس أن صوت تحطيم الأطباق يخيف الأرواح الشريرة، بعد هذا ينظف العريس كل شيء كما لو أنهما يستعدان لحياة جديدة تغلب عليها بالعمل الجاد والالتصاق معًا.

7. كوريا : ضرب أقدام العريس

هذا التقليد يحدث في كوريا الجنوبية في يوم الزفاف بعد الحفل، يخلع أصدقاء العريس حذائه ويربطون قدميه على الأرض ويبدءون بضربهم بعصا، وعادة ما يفعلون ذلك من أجل المتعة والتهريج.

8. الصين : البكاء المخطط له مسبقاً

هذا التقليد شائع لشعب توجيا في الصين، قبل شهر واحد من حفل الزفاف، تبدأ العروس في البكاء لمدة ساعة واحدة كل يوم بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، وهذه طريقة للتعبير عن الفرح والسعادة حول الحدث القادم بعد أسبوع.

9. الهند : سرقة أحذية العريس

عائلة العروس وأصدقائها، عادة ما تكون وصيفات الشرف هي سارقة أحذية العريس لذلك يجب على عائلة العريس حماية الحذاء بأقصى ما تستطيع، فإن جانب العروس ينتصر دائمًا للعودة إلى الحذاء.

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