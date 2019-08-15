شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تأثير تناول الوجبات الخفيفة خلال نوبات العمل الليلية على اليقظة والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الأشخاص الذين يعملون فى نوبات العمل الليلة إلى تناول وجبات خفيفة بدلاً من تناول الوجبات الثقيلة للحفاظ على نشاط الجسم وتنبيه الدماغ.

ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة " Nutrients" البحثية التي أجرتها جامعة جنوب أستراليا، قاموا بإجراء مسح على 44 شخصًا يعملون في نوبات ليلية لدراسة تأثير الوجبات الخفيفة أو عدم تناول أي طعام على الإطلاق.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة كاملة أو لم يتناولوا أي شيء عانوا من التعب، وانخفاض الطاقة، والنعاس، والأرق، والصداع، وضعف التركيز، بينما الذين يتناولون الوجبات الخفيفة يعملون بشكل مريح طوال الليل.



تناول الطعام فى نوبات العمل الليلية

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ووفقًا للتقارير البحثية، يؤثر العمل فى ساعات الليل على الساعة اليومية للشخص والتي تؤثر بشكل مباشر على التركيز وتجعل من الصعب عليهم البقاء مستيقظين، كما يؤثر على التمثيل الغذائي، وبالتالي فإنهم يعانون من الكثير من المضاعفات الصحية مثل القرحة والسمنة والقضايا المعدية المعوية.

بما أن الأشخاص الذين يعملون في نوبات ليلية لا يحصلون على قسط كاف من النوم، فإنه يؤثر على شهيتهم وبالتالي يعانون من عدم انتظام الأكل، وعلى الرغم من عدم وجود طعام صارم، فإن الوجبة الثقيلة قد تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي في الجسم وإشارة الجسم إلى النوم.

لذلك فإن الخيار الأفضل هو تناول الوجبات الخفيفة الصحية الخفيفة، بما في ذلك الفواكه والسوائل.