شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة تهمك.. الآيس كريم يقلل حالات العقم لدى السيدات وينقص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل ارتفاع درجات الحرارة يحاول الجميع التخلص من حرارة الجو بتناول المرطبات والعصائر المثلجة، وأيضا المعشوق لدى الجميع الآيس كريم، وهو ما يحمل فوائد صحية هامة لصحة الإنسان لا يعرفها الكثيرون .

ووفقا لموقع" beliefnet"، كشفت العديد من الأبحاث أن النساء اللائي تناولن وجبة واحدة على الأقل يوميًا من منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الآيس كريم، اكتسبن في الواقع وزناً أقل من أولئك الذين لم يدرجوا في نظامهم الغذائي اليومي، والمعلومة الأكثر أهمية هى أن الجسم يحرق السعرات الحراية أكثر عندما يتم تناول أشياء باردة مثل الآيس كريم .

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من جانب آخر كشفت مجلة The Human Reproduction ، التي تصدر في جامعة هارفارد ، أن تناول الحليب كامل الدسم أو الآيس كريم يمكن أن يحسن من فرص إنجاب المرأة، حيث بإجراء دراسة بحثية على 18 ألف سيدة وتتبع عادات الأكل لدى كل امرأة تبين أن النساء اللائي تناولن الآيس كريم كامل الدسم مرتين أو أكثر في الأسبوع لديهن خطر أقل بنسبة 38 في المائة من العقم المرتبط بالإباضة من النساء اللائي تناولن الآيس كريم كامل الدسم أقل من مرة واحدة في الأسبوع.

حتى أن هناك تقارير تفيد بأن النساء الحوامل اللائي يعانين من الغثيان في المراحل المبكرة من الحمل قد حاربن الغثيان من خلال تناول الآيس كريم، بالإضافة إلى أنه يحتوى على الكالسيوم الهام لصحة نمو عظام الجنين.

والآيس كريم يحتوى على العناصر الغذائية الرئيسية التى تزيد من صحة الجسم مثل الكالسيوم والفوسفور الهامة لتقوية العظام، والبوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم وفيتامين ب التي توفر الطاقة، ويحتوي الآيس كريم أيضًا على فيتامين K وهو عنصر حيوي في مسار تجلط الدم.