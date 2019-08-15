شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ركوب الدراجة أشياء ابعد عنها.. شرب الماء الكثير والسلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصنف ركوب الدراجات كأفضل تمرين للقلب. وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص النشطين لراكبي الدراجات هم أقل عرضة للإصابة بأية مشاكل في ضغط الدم، ومع ذلك ، هناك أشياء معينة يفعلها كثير من الناس قبل ركوب الدراجات وهذه الأشياء يمكن أن تكون مستقيمة.

الأشياء التى يجب تجنبها قبل ركوب الدراجات:

شرب الكثير من الماء

يقوم كثير من الناس بتناول كوب أو كوبين كاملين من الماء قبل ركوب الدراجات لتعويض فقد الماء، وهو أمر غير جيد لصحتهم.

وفقا لتقرير موقع " health24" لا يستطيع الكبد معالجة كمية معينة من الماء فى وقت واحد، حيث أن شرب أكثر من اللازم ليس جيدًا على الصحة، فشرب المزيد من الماء لن يجعلك ترغب فى التبول بعد دقيقتين، وفى أسوأ الحالات، قد يؤدى شرب الكثير من الماء إلى الغثيان.

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ركوب الدراجات

تناول طعام عالى الدهون

قبل ركوب الدراجات، يجب تجنب تناول نظرًا الطعام الدهنى لأنه يستغرق بعض الوقت للهضم والبقاء لفترة أطول فى القناة الهضمية، ويمكن أن يجعل ركوب الدراجة فى النهاية قاسيًا بينما لا توفر أى طاقة.

تجنب تمارين التمدد

عادةً ما يكون التمدد قبل أى نشاط بدنى ولكن قبل دقائق من ركوب الدراجات ليس بالأمر الجيد، لأن بعض الدراسات تشير إلى أن التمدد مباشرة قبل ركوب الدراجات يمكن أن يضعف عضلاتك، مما يجعلك عرضة للشد العضلى.

ابعد عن السلطة والألياف

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل السلطة أو أجزاء كبيرة من الخضراوات غير النشوية، تستغرق بعض الوقت في الهضم وبالتالي تبقى في المعدة لفترة أطول، مما يعنى أنها لن توفر الطاقة للعضلات.