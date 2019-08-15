شكرا لقرائتكم خبر عن لو تعبان على طول.. نقص الماغنسيوم والحديد بجسمك قد يكون السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بالتعب والإرهاق من الأشياء الشائعة التى تحدث للكثير من الناس، ويلعب النظام الغذائي ونمط الحياة دوراً مهماً في تعزيز مستويات الطاقة أو استنزافها، فى هذا التقرير نتعرف على الأسباب التي تجعلك تشعر بالتعب طوال الوقت، وفقاً لموقع doctor.



الشعور بالتعب

نسبة السكر فى الدم

تتحكم نسبة السكر فى الدم فى شعورك بالتعب، فإذا كنت تميل إلى الاعتماد على الكافيين أو السكر للحصول على دفعة سريعة من الطاقة، فإن الركود والتعب الذي يظهر في فترة ما بعد الظهر هو شعور مألوف بالنسبة لك، لذا من المرجح أنك بحاجة إلى زيادة نسبة السكر في الدم.

يحرق الجسم الأطعمة السكرية والكربوهيدرات المكررة بسرعة كبيرة والتي سوف ترسل السكر في الدم وتسبب ارتفاعه، يمكن أن تكون مستويات السكر المرتفعة سبباً لشعورك بالتعب والصداع، ومن الأعراض الأخرى لعدم توازن السكر في الدم الأرق وضعف التركيز وتقلب المزاج.

كيف تستقر نسبة السكر في الدم؟

-تناول مزيجًا من البروتين (مثل اللحوم والأسماك والبيض والبقول والبذور) والألياف (الحبوب الكاملة أو الخضار) مع كل وجبة.

-اختيار الكربوهيدرات بطيئة الهضم مثل الخبز والأرز البني.

- تناول وجبة أو وجبة خفيفة صغيرة تقريبًا كل 4 ساعات ولا تترك مسافة طويلة بين الوجبات.

نقص المغنسيوم

إذا كنت تشعر بالتعب والإرهاق، حتى وإن لم تقم بعمل أى شئ، يمكن أن يكون نقص مستويات المغنيسيوم هى السبب، حيث يقوم المغنيسيوم بتنشيط الإنزيمات التي تبدأ رد فعل سلسلة إنتاج الطاقة بالكامل في الجسم، لذلك إذا كنت تعاني من نقص في المغنيسيوم فسوف تشعر بالتعب والإرهاق.

المغنيسيوم من المعادن الهامة المسئولة عن مجموعة من الوظائف المختلفة، بما في ذلك تهدئة الجهاز العصبي، وتنظيم استجابة الجسم للإجهاد ودعم وظيفة العضلات، ومن أعراض نقص المغنيسيوم أيضاً: تقلصات أو تشنجات العضلات، الصداع.

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كيفية زيادة مستويات المغنيسيوم لديك

-تناول حفنة من الخضروات الورقية يوميًا.

-أضف 2-3 حفنة من أملاح إبسوم (كبريتات المغنيسيوم) إلى ماء الاستحمام حتى يمتص جلدك الماغنسيوم .

-اختر أطعمة الحبوب الكاملة مثل الأرز البني أو خبز الحبوب الكاملة.



الشعور بالتعب

نقص الحديد

إذا كنت تعاني من نقص الحديد، فمن المحتمل أن تشعر بالضعف، وربما لن يكون لديك طاقة كافية لعمل أى شئ، حيث أن الحديد عنصر أساسي في الهيموجلوبين وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، مما يغذي الدماغ والعضلات والأنسجة والخلايا، يعد نقص الحديد شائعًا بشكل خاص بين النساء اللاتي يعانين من غزارة الدورة الشهرية، ويمكن أن يجعلك تشعر بانخفاض شديد فى الطاقة، لأن الأكسجين الذي تحتاجه لإنتاج الطاقة لا يصل إلى خلايا الجسم.

ومن الأعراض الأخرى لنقص الحديد الصداع، شحوب الجلد، والخفقان، تساقط الشعر، والتهاب اللسان وفقدان الشهية.

كيفية زيادة مستويات الحديد

-تناول اللحوم الحمراء غير التقليدية مثل لحم الغزال أو الكبد، لأنها تحتوي على 2-3 أضعاف كمية الحديد لكل 100 جرام من اللحم البقري أو الضأن.

-اجمع بين الأطعمة الغنية بفيتامين C مع مصادر نباتية من الحديد ، حيث سيساعد ذلك على زيادة امتصاص الحديد.

-تجنب تناول مكملات الحديد مع الشاي أو القهوة، لأن هذا سيمنع امتصاص الحديد بالجسم.