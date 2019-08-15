إنقاذ حاجة عراقية تعرضت لجلطة دماغية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنقذ فريق طبي متخصص بمركز العلوم العصبية بالتعاون مع قسم الأشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، حاجة عراقية أصيبت بشلل نصفي بعدما داهمتها جلطة دماغية حادة.



واستقبلت خدمة الخط الساخن للجلطات الدماغية، بقيادة استشاري الأعصاب وقائد برنامج السكتة الدماغية بوزارة الصحة السعودية الدكتور ماجد بخيت، بلاغا بحالة حاجة عراقية تعرضت لسكتة دماغية حادة مع شلل نصفي، وتم قبول الحالة من مستشفى منى العام، ونُقلت بسرعة فائقة عبر الإخلاء الطبي للهلال الأحمر السعودي.

وعند وصول الحاجة جرى على الفور تقييمها طبيا، وتم عمل الأشعة المقطعية، ومن ثم البدء في العلاج المسيل للجلطات في أقل من 30 دقيقة.

ونظراً لأن موقع الجلطة جاء في شريان أساسي في الدماغ؛ جرى تحويلها لقسم الأشعة التداخلية، تحت إشراف فريق التخدير لتُجرى لها قسطرة دماغية بقيادة الدكتور زياد العريني، الذي تمكن من سحب الجلطة في وقت قياسي لم يتجاوز 30 دقيقة.

وبدأت الحاجة بالتحسن الملحوظ؛ إذ أوضحت الأشعة المقطعية عدم تأثر الدماغ بالجلطة، لاسيما وأن مثل هذه الحالات تحتاج لتنسيق عالٍ وتكامل أقسام متعددة للقيام بالعلاج في الوقت المناسب؛ لتفادي حدوث جلطات كبيرة تؤدي لإعاقة حادة أو الوفاة.