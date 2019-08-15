مرض الحصبة المعدي يؤثر على الأطفال ويؤدي إلى الوفاة مباشرة

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، سجلت منذ بداية السنة الحالية وإلى الآن، إصابات أكثر مما سجل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ففي نهاية شهر يوليو 2019 سجلت في العالم أكثر من 365 ألف إصابة بمرض الحصبة المعدي. الذي ينتشر في 182 دولة وهو أعلى مؤشر منذ عام 2006.

وقد كان عام 2017 الأخطر من حيث الإصابة بمرض الحصبة، حيث سجل فيه زهاء 7 ملايين إصابة توفي منهم 110 آلاف شخص.

وأكثر الإصابات سجلت في الكونغو تليها مدغشقر وأوكرانيا وبعدها أنغولا والكاميرون وتشاد وكازاخستان ونيجيريا والفلبين وجنوب السودان وتايلاند.

كما أن أكثر وفيات الأطفال بسبب الحصبة سجلت في أوكرانيا. وفقا لتصنيف منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، احتلت أوكرانيا المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات بمرض الحصبة.

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