شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مادة في الحلزون تعالج أمراض الرئة المستعصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت عالمة كبيرة طفرة في البحث عن مضادات حيوية جديدة ، بعد اكتشافها مادة تعالج مشاكل الرئة فى الحلزون.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" حددت الدكتورة "سارة بيت" خصائص مضادة للجراثيم في الوحل والتي يمكن استخدامها لعلاج بكتيريا عملاقة تسمى “Pseudomonas aeruginosa”.

وأوضح الباحثون أن هذه الجرثومة تقاوم المضادات الحيوية القوية ويمكن أن تسبب التهابات الرئة عند مرضى التليف الكيسي والتهابات الجلد.

وقالت الدكتورة "بيت" بين الأوساط الطبية يمكن استخدام القواقع في المضادات الحيوية المستقبلية، لكن هذا الاكتشاف لم يكن متوقعًا ، وقد بدأت الدكتورة بيت فقط في تجربة القواقع في منافسة مع زوجها.

وكان عالِم الأحياء الدكتور "آلان جن" يختبر أيضًا القواقع لفهم سبب عدم إصابة القواقع بالمرض على الرغم من بيئاتها الوفيرة في البكتيريا والأسطح الخشنة.

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وبدأت الدكتورة "بيت" في اختبار القواقع المخاطية الرقيقة التي تفرز مادة كدفاع ضد البكتيريا، ووجدت أن البروتينات التى تفرزها يمكن أن تعالج مشاكل الرئة التى ليس لها علاج.

وتشكل مقاومة المضادات الحيوية، التي لم تعد تستجيب فيها الإصابات الشائعة للعقاقير ، تهديدًا عالميًا ، يغذيها الإفراط في استخدام الأدوية التي يصفها الأطباء.

اختبرت الدكتورة "بيت" القواقع التي انتزعت من حديقتها الخاصة بعد النقاش الودي ، حيث جمعت المخاط من القواقع التي اختبرت نشاطها المضاد للبكتيريا.

ووجدت أربعة بروتينات جديدة ، ثلاثة منها على الأقل لها خصائص مضادة للميكروبات ، واثنان كانا فعالين ضد جرثومة تدعى Pseudomonas aeruginosa.

ويصعب علاج هذه البكتيريا بسبب ارتفاع مستويات مقاومة المضادات الحيوية وترتبط بارتفاع معدل الوفيات.