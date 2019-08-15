شكرا لقرائتكم خبر عن للحد من تسوس الأسنان.. بريطانيا تضع خطة لمنع الكيك والحلويات بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة" The Sun" البريطانية، أنه يمكن حظر المدارس من بيع الكيك، بوضع خطة لجعل المدارس خالية من السكر، وبموجب خطط جذرية تهدف إلى معالجة تسوس الأسنان لدى الأطفال فى بريطانيا.

يطالب جراحو الأسنان أن تكون السكريات الوحيدة المسموح بها، هي تلك الموجودة بشكل طبيعي في الفاكهة والخضار، تعني كلمة مدارس خالية من السكر، أن يمنع بيع الحلويات فيها.



منع الكيك فى المدارس

وأضافت الصحيفة، أنه يمكن أن ترى اللوائح أن يقوم المعلمون بفحص علب الأغذية الخاصة بالتلاميذ، ومصادرة الأطعمة السكرية مثل شرائح الكيك والمياة الغازية.

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يقول أطباء الأسنان، إن التسوس يمكن الوقاية منه تقريبًا إذا كان الأطفال يتناولون كميات أقل من السكر، وينظفون أسنانهم مرتين يوميًا، ويخضعون لفحوصات سنوية، ويعاني حوالي 23% من الأطفال في سن الخامسة في إنجلترا من تسوس واضح.

توقال البروفيسور مايكل إسكوديير من كلية جراحة الأسنان" FDS"، لا يمكن السماح باستمرار آفة تسوس الأسنان للأطفال، حيث نرغب فى أن تشجع الحكومة جميع المدارس على أن تصبح خالية من السكر.

دعمت الخطة جوديث جولي المتحدثة باسم الصحة: موضحة أنه "لن يكون من الصعب استبدال الماء بدلا من المشروبات الغازية، والموز بدلا من البسكويت، مع اتباع نظام غذائي صحي، ستتحسن النتائج، وسينخفض تسوس الأسنان.