شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن الحمل خارج الرحم.. أعراضه وأسبابه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل خارج الرحم من الأشياء التى قد تصيب كثير من النساء، حيث تلتصق البويضة المخصبة في مكان ما خارج الرحم، وفى الغالب لا يستطيع الجنين البقاء على قيد الحياة، ويحدث الإجهاض، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على الحمل خارج الرحم، أسبابه وأعراضه وعلاجه، وفقاً لموقع doctor.



الحمل خارج الرحم

س: ما هو الحمل خارج الرحم؟

يحدث الحمل خارج الرحم عندما تلتصق البويضة المخصبة خارج تجويف الرحم، وغالبية حالات الحمل خارج الرحم تكون في قناة فالوب، وفي حالات نادرة، تعلق البويضة في أحد المبيضين، عنق الرحم أو عضو آخر داخل الحوض.

س: ما أعراض الحمل خارج الرحم؟

في البداية، يتطور الحمل خارج الرحم مثل الحمل الطبيعي، وستظهر نفس أعراض الحمل العادية، مثل الغثيان والقىء وتحجر الثديين، ولكن في الحمل خارج الرحم قد تحصلين أيضًا على مجموعة من الأعراض تشمل:

-نزيف من المهبل.

-آلام أسفل البطن.

-إغماء.

لا تعاني بعض النساء من هذه الأعراض ولا تعرف أنهن حوامل، يمكن أن يختلف النزيف المهبلي من كونه إفرازات مهبلية طفيفة أو بنية اللون إلى نزيف الدورة الشهرية العادى.

إذا كنتِ حاملاً ولديك خفقان في أحد جانبي أسفل البطن أو إذا كنت تعاني من ألم مفاجئ، فعليكِ الاتصال بطبيبك، لأن الحمل خارج الرحم يمكن أن يهدد الحياة لأنه يسبب نزيف داخلي.





س: ما أسباب الحمل خارج الرحم؟

في الحمل الطبيعي، يتم تخصيب البويضة بواسطة الحيوانات المنوية في قناة فالوب ومن ثم يتم نقلها إلى تجويف الرحم حيث تلتصق البويضة بفضل الأهداب الصغيرة في البطانة الداخلية الدقيقة لقناتى فالوب التي تدفع البويضة المخصبة.

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ومن عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية تعرض المرأة لحمل خارج الرحم:

-الجراحة السابقة فى قنوات فالوب أو مرض التهاب الحوض، لأن بطانة قناة فالوب حساسة للغاية، يمكن أن يسبب الالتهاب زرع البويضة المخصبة في المكان الخطأ.

-الحمل خارج الرحم السابق، إذا سبق أن خضعت للحمل خارج الرحم، تزداد فرص حدوث حالة أخرى في قناة فالوب.

-الحمل أثناء استخدام حبوب منع الحمل التي تحتوي على مادة البروجستيرون فقط .

- أطفال الأنابيب.

ومع ذلك ، فإن العديد من النساء اللائي يعانين من حمل خارج الرحم ليس لديهن أي من عوامل الخطر هذه، وليس هناك سبب محدد لذلك.

س: ما علاج الحمل خارج الرحم؟

سيقوم طبيب النساء بإجراء منظار البطن من خلال شق صغير في البطن ويمكن عادةً إزالة الحمل خارج الرحم بهذه الطريقة غالبًا ما يتم إزالة قناة فالوب التي حدث فيها الحمل خارج الرحم في نفس الوقت، ولكن ليس دائمًا.

العلاج البديل للجراحة هو دواء يقلل من نمو الخلايا في الحمل خارج الرحم وبالتالى يحدث الإجهاض.