الشباب محور استراتيجية الإمارات 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة وفق استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار في رؤيتها لعام 2021.

وتأتي تلك الرؤية إحياء لليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بناء على 6 محاور رئيسية؛ منها إطلاق نظام تعليمي عالي المستوى ومنظومة مجتمعية متلاحمة في ظل بيئة مستدامة متينة.

ويعد الشباب في الإمارات العامل المحوري الذي يقوم على عاتقه تحقيق تلك الرؤية.

ومن هذا المنطلق تولي الإمارات اهتماما خاصا بفئة الشباب عبر إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والممارسات لتمكينهم.

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التقرير التالي يستعرض أهم تلك النماذج، والتي من بينها تشجيع الابتكار والبحث وريادة الأعمال، إلى جانب دعم تمثيل الشباب في الحكومة؛ فقد اشتملت حكومة المستقبل التي تشكلت في فبراير 2016 على 8 وزراء من الشباب من بينهم 5 نساء.

وفي السياق ذاته، أطلقت دولة الإمارات خطة وبرنامج الـ100 يوم لنجاح شباب الإمارات، التي تعد دليلا شاملا ومرجعا لقيم الشباب الإماراتي، كما تضمنت تنظيم حلقات شبابية لتمثل منصة لمناقشة أهم القضايا التي تخص الشباب وتسليط الضوء على أطروحاتهم وآرائهم.

إضافة إلى إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب وخطة الـ100 يوم لنجاح شباب الإمارات ومؤشر رفاهية وتنمية الشباب وغيرها من البرامج والمبادرات.