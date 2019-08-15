شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جديدة تسمح للآباء باختيار جنس طفلهم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق من العلماء فى ابتكار تقنية حديثة لتغيير جنس النسل، وتتميز بفصل الحيوانات المنوية من الكروموسوم X.

ووفقاً لموقع صحيفة "Metro" البريطانية، يسمح نشاط الجين المميز من خلال اثنين من الكروموسومات الجنسية بإبطاء الحيوانات المنوية الحاملة لكروموسوم X .

وتحتوي معظم الخلايا من الثدييات الذكرية على كروموسوم X و Y ، ولكن أثناء تطور الحيوانات المنوية (تكوين الحيوانات المنوية) يتم فصلها في خلايا مختلفة.

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وهذا يعني أن الحيوانات المنوية الفردية ستحمل إما واحدة أو أخرى ، مع وجود كروموسوم X فقط فى بويضة المرأة الذي يؤدي إلى إنجاب بنات عند تقابل كروموسوم X مع كروموسوم X، أما إذا كان الحيوان المنوى يحمل كروموسوم Y ويتقابل مع البويضة الحاملة كروموسوم X تكون النتيجة ولد.

ويقول الباحثون إنه على عكس كروموسوم Y ، الذي يحمل عددًا قليلًا جدًا من الجينات ، فإن كروموسوم X يحمل الكثير ، وبعضها لا يزال نشطًا في الحيوانات المنوية الناضجة.

وقال الأستاذ الدكتور "ماسايوكي شيمادا": "إن تعديل الجينات بواسطة الكروموسومات الجنسية يوفر الأساس لطريقة جديدة ومفيدة للغاية لفصل الحيوانات المنوية بين X و Y وقد نجحنا بالفعل في الإنتاج الانتقائي للذكر أو الأنثى في الماشية و الخنازير بهذه الطريقة".