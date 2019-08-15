الهيل لحرق الدهون والتخلص من الغازات

يعمل الهيل على تنقية الجسم من السموم، إلى جانب ذلك، فهو يحرق الدهون، ويجعل متناوله يخسر الوزن، بشكل أسرع، كما يحفز عملية التمثيل الغذائي التي تساعد أيضا على حرق الدهون.

الهيل من الحبوب المفضلة لدى المرأة السعودية والتي لا تستغني عنها في حياتها اليومية وذلك نظراً لفوائدها المتعددة. كما يعتبر الهيل من الاعشاب التي تتميز ليس فقط برائحتها ونكهتها القوية خلال تحضير اطباقك، ولكن لديها استخدامات وفوائد كثير في تحسين الهضم وحرق دهون الجسم.

الهيل لتحسين الهضم

- لتحسين عملية الهضم لديك انقعي بضع حبات من الهيل في الماء المغلي لنحو 5 دقائق ثم اشربيها أو استخرجي بذور كبسولات الهيل وامضغيها لتحقيق الهدف نفسه.

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الهيل لحرق الدهون

للهيل فوائد عديدة في تخفيف غازات المعدة وحرق الدهون ومنحك النشاط .

-ضعي، على النار، القليل من الماء مع ملعقة طعام من بذور الهيل ودعي المزيج يغلي.

-أضيفي عوداً من القرفة.

-دعي المزيج يرتاح لنحو 10 دقائق.

-تناولي كوباً من هذا الشراب عند استيقاظك من النوم ثمّ عند الساعة العاشرة صباحاً فالرابعة من بعد الظهر فالسادسة مساء.



• يعمل الهيل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بشكل أفضل، نظراً الى أنه يزيد من حرارة الأيض.

• يشتمل على نسبة كبيرة من الألياف، وبالتالي هو يحسن عملية الهضم ويخلص الجسم من السموم والفضلات المتراكمة في الأمعاء.

• يساعد في إدرار البول وتخليص الجسم من السوائل والأملاح المخزنة في الجسم، مما يؤدي الى خسارة الكيلوغرامات الزائدة.

• وصفة الهيل بالحليب لحرق الدهون

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مكوناتها

• ملعقتان صغيرتان من الهيل المطحون.

• كوبان من الحليب.

• سكر أسمر بحسب الرغبة.

طريقة تحضيرها

ضعي الحليب في وعاء على نار هادئة، مع تحريكه بين الحين والآخر. وحين يسخن الحليب، أضيفي إليه الهيل المطحون، مع الاستمرار في التحريك لمدة خمس دقائق. من ثم أضيفي السكر الى خليط الهيل والحليب، وقلبي الخليط الى أن يذوب السكر، بعدها ارفعيه عن النار.

كيفية استخدامها

تناولي كوبين من مشروب الهيل والحليب يومياً، صباحاً ومساءً، وسيساعدك في في التخلص من الدهون العنيدة المتراكمة في جسمك، لا سيما في منطقتي البطن والأرداف.