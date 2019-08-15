جهاز جديد يكتشف "السالمونيلا" في الطعام خلال ساعات

طور باحثون بجامعة "ميسوري" الأمريكيّة جهازا للاستشعار البيولوجي يستطيع اكتشاف ميكروب السالمونيلا في الطعام خلال ساعات.

ويُقدِّم المستشعر الذي أُعلِن عنه في دورية "PLOS ONE"، الخميس، وسيلة سريعة للمنتجين للتأكد من سلامة الأغذية النيئة قبل إرسالها إلى المتاجر.

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وقال محمود المصري، أستاذ الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر، إنَّ الاختبارات الحالية التي تُستَخدم لتحديد الحالات الإيجابية للسالمونيلا دقيقة لكنها تستغرق من يوم إلى 5 أيام للخروج بنتائجها، لافتاً إلى أنَّ الجهاز الجديد يُقدِّم تلك النتائج في غضون ساعات قليلة.

وركَّز الباحثون الذين شاركوا في تطوير الجهاز على منتجات الدواجن مثل الدجاج والديك الرومي، إذ يستخدم المستشعر الحيوي سائلًا محددًا يُخلَط مع الطعام للكشف عن وجود البكتيريا مثل السالمونيلا، وبهذه الطريقة يتعرَّف المنتجون خلال ساعات على مدى سلامة منتجاتهم قبل عرضها للبيع.

وقال شوبينج زهانج، الأستاذ في كلية الطب البيطري بالجامعة، إنَّ الأغذية النيئة قد تحتوي على مستويات مختلفة من البكتيريا، لذا سيساعد الجهاز الجديد في التحقق من سلامة المنتجات الغذائية قبل استهلاكها وتقليل حالات استدعاء منتجات الطعام، مشيراً إلى أنَّ الخطوة المقبلة هي اختبار الجهاز في بيئة تجارية.