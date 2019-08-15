شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على عقار جديد للسل المقاوم للعلاج الذي يصيب الرئتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم على أقراص تحتوى على المادة الفعالة "بريومانيد" بالإضافة إلى مادتى "بيداكيلين و لاينزوليد" لعلاج نوع معين من السل الرئوي المقاوم للعلاج.

وقال نائب المفوض الرئيسي في إدارة الأغذية والعقاقير "آمي أبرنثي" ، دكتوراه في الطب ، "إن خطر الإصابة بالأمراض المضادة للميكروبات هو تحد رئيسي نواجهه بصفتنا وكالة للصحة العامة".

وقال الباحثون إنه "يمكن للبكتيريا التي تسبب مرض السل تطوير مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة لعلاجه، والسل المقاوم للأدوية المتعددة على نطاق واسع هما تهديدان للصحة العامة بسبب محدودية خيارات العلاج".

Advertisements

وأضافوا أن العلاجات الجديدة مهمة لتلبية الاحتياجات الصحية الوطنية والعالمية للمريض، ولهذا السبب، من بين جهودنا الأخرى لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات، نحن نركز على تسهيل تطوير علاجات جديدة آمنة وفعالة لمنح المرضى المزيد من الخيارات لمكافحة العدوى التي تهدد الحياة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، في عام 2016، كان هناك ما يقدر بنحو 490 ألف حالة جديدة من السل المقاوم للأدوية المتعددة في جميع أنحاء العالم، مع وجود جزء أصغر من حالات السل المقاوم للأدوية على نطاق واسع.

ومن أهم الآثار الجانبية: حب الشباب ، فقر الدم ، غثيان ، قيء ، صداع ، زيادة في إنزيمات الكبد، عسر الهضم ، والطفح الجلدي ، وزيادة الانزيمات البنكرياس، وضعف البصر ، انخفاض نسبة السكر في الدم، والإسهال.