شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طفل يصارع مرضا ليس له اسم يجعله لا يتناول الطعام أبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة " ديلى ميل" البريطانية تقريرا عن صراع طفل أمريكى من ولاية أوهايو مع مرض نادر ليس له اسم بالجهاز الهضمى، يجعله لا يأكل أبدًا.



طفل 6 سنوات

ووفقا لتقرير الجريدة فإن الطفل الذى يدعى "كوهين براملي"، ويبلغ من العمر 6 أعوام بدأ فى التقيؤ مرارًا وتكرارًا عندما حاول تناول الطعام لأول مرة في عمر أربعة أشهر، حيث اكتشف الأطباء أن لديه طفرة في جين في جهازه المناعي الذى يستجيب بشكل مفرط عند تناوله الطعام، مما يجعله غير قادر على الحفاظ عليه.



مرض بالجهاز الهضمى

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واكتشف الأطباء بعد خمس سنوات، أن الطفل لديه طفرة وراثية تعطل جهاز المناعة لديه، وهذا بدوره يمنعه من هضم أو محاربة العدوى بشكل صحيح.

وأشار الأطباء إلى أن الطفل يعتبر أول شخص يتم توثيقه بهذا المرض، ويأملون الآن أن يكون زرع نخاع العظم هو العلاج الذي يسمح له بتناول الطعام لأول مرة، ويحصل الطفل على الطعام من خلال أنبوب تغذية 7 أيام في الأسبوع منذ أن كان رضيعًا ويتلقى تغذية إضافية.



الطفل الذى لا يحصل على الطعام

وأوضحت والدة الطفل أنه عند محاولة إطعامه غالبا ما كان يصاب بالحمى والتهابات مجرى الدم، وأثر المرض على المرارة والكبد والبنكرياس.