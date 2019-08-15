ماسكات صيفية خريفية أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 04:37 مساءً - للبشرة ثلاثة أنواع أساسية هي: الدهنية، العادية، الجافة، وأيضاً البشرة الحساسة التي يمكن أن ترافق أي نوع من البشرات السابقة. بعض الناس لديهم أيضاً مزيج من أنواع البشرة في مناطق مختلفة من الجلد (البشرة المركبة أو المختلطة).

ومن المعروف أن نوع البشرة يتغير مع مرور الوقت، وغالباً ما تجف وتبهت عند كبار السن، وتختلف عند النساء الحوامل.

من هنا يتأتى الاختلاف في العناية بالبشرة، فما يطبق على البشرة الجافة قد يكون مثيراً للحبوب للبشرة الدهنية.

د.لمى جعلوك اختصاصية بالأمراض الجلدية والتجميل والليزر، من مستشفى الزهراء، تعطيك أكثر النصائح فائدة للعناية ببشرتك.

البشرة الدهنية

هي البشرة دائمة اللمعان، ومعرضة بشكل كبير لظهور الحبوب والرؤوس السوداء. فهي بحاجة للتنظيف الدائم والمتكرر، وبالتالي فإن تطبيق الماسك هدفه فتح المسام والتخلص من الرؤوس السوداء والدهون الزائدة. لمعالجتها يمكن الاستعانة بماسكين:

قناع اللبن

يساعد على حل المادة الدهنية المتراكمة؛ إذ يحتوي على كميات معتدلة من الأحماض التي تحد من الإفراز الدهني، ويعمل على التبييض الطبيعيّ، كما أنه يحتوي على كميّة عالية من فيتامين C الذي يُجدّد من خلايا البشرة، وذلك على مُضادّات الأكسدة المُفيدة للبشرة.

الطريقة: ضعي اللبن على وجهك لنصف ساعة حتى يجف، ثم افركيه ليتساقط قبل غسل الوجه بالماء.

قناع الطين

يعمل على امتصاص المادة الدهنية الزائدة من البشرة والحد من إفرازها، لكن يُنصَح بتطبيق هذه الأقنعة الطينيّة على الأماكن التي تُفرز الكثير من الزّيوت في البشرة، وتجنُّب المناطق الجافّة.

الطريقة: وضع الطين على الوجه، وبالذات الأماكن الدهنية، وتركه حتى يجف، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

البشرة العادية

غالباً ما تكون لأصحاب الصحة الجيدة والتغذية السليمة والذين يمارسون الرياضة. عادة لا تحتاج إلى العناية المكثفة، لكن القليل من العناية اليومية يحافظ عليها. ونصف لها:

قناع الخيار

يعد الخيار من الخضار التي تحتوي على نسبة عالية من المياه؛ لذا فهو يستخدم لترطيب البشرة، وغالباً ما يستخدم للبشرة العادية والجافة، حيث يقطّع على شكل دوائر، ويوضع على الوجه مغطيًا جميع أجزائه.

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البشرة الجافة

هي البشرة ذات المسام الصغير، وعادة ما تتعرض للتشقق والتقشر، كما أنها أكثر عرضة للتحسس والاحمرار وخاصة في فصل الشتاء، وذلك بسبب قلة إفرازات الغدد الدهنية. وتحتاج إلى عناية دقيقة؛

ومن أهم المواد التي تطبق كماسك للبشرة الجافة هي:

قناع الأفوكادو

نضع نصف حبة من الأفوكاو في طبق ثمّ نهرسها، ونضيف إليها ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، ونخلط تجانس المكونات، ثمّ ندهن به الوجه لمدّة لا تقلّ عن ثلث ساعة، وبعد مرور الوقت نزيله بماء الورد.

قناع زيت الزيتون مع زيت اللوز

التي تعمل على تزويد البشرة بالمواد الدهنية التي تساعد على ترطيبها وتقلل من تبخر الماء بالبشرة.

قناع خلاصة الصبار

تعمل خلاصة الصبار على تجديد خلايا البشرة لتبدو أكثر نضارة.

نصائح تساعد على العناية بكل أنواع البشرة

1- استخدام واقٍ من الشمس واسع الطيف؛ ليمنع كلاً من UVA وأشعة UVB. وارتداء قبعة ونظارات شمسية.

2- الإقلاع عن التدخين.

3- الابتعاد عن الجفاف وترطيب البشرة، غسل بشرتك جيداً كل يوم بما يتناسب ونوعها.

4- إزالة الماكياج عند النساء وقت النوم.