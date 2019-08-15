شكرا لقرائتكم خبر عن فى الموجة الحارة.. نظارة الشمس ضرورية لصحة عينيك لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النظارات الشمسية تحتاج إلى أن تكون أكثر من مجرد اكسسوار نرتديه، حتى نبدو بشكل أفضل، حيث إن ارتداء النظارات الشمسية يجب أن يصبح ضرورة لحماية صحة عينيك، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد ارتداء النظارات الشمسية لحماية صحة عينيك وكيفية اختيار العدسات المناسبة، وفقاً لموقع Health.

قالت الدكتورة ديانا سيلدومريدج، المتحدثة الإكلينيكية في الأكاديمية الأمريكية لطب العيون: "فكر فى النظارات الشمسية كحماية لعينيك من مخاطر أشعة الشمس".

وأوضحت: "تحتاج عيناك إلى الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، تمامًا مثل بشرتك، لذا تأكد من حماية عينيك على مدار السنة، لأن الأشعة فوق البنفسجية الضارة موجودة حتى في الأيام الغائمة والشتاء."



نظارة شمس

نصائح لاختيار عدسات النظارات الشمسية

ـ يجب عليك اختيار النظارات الشمسية التي تمنع 99 ٪ إلى 100 ٪ من كل من أنواع الأشعة فوق البنفسجية UVB من أشعة الشمس.

ـ لا تشعر بالارتباك من الملصقات التي تقول إن النظارات الشمسية توفر حماية بنسبة 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية UVA / UVB ، بينما توفر الأنواع الأخرى حماية بنسبة UV 400، حيث قالت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، إن كلا منهما سيمنع 100٪ من الإشعاعات الضارة للشمس.

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-إذا كنت تشك في ملصق الحماية من الأشعة فوق البنفسجية على النظارات الشمسية، فاذهب إلى طبيب عيون ، حيث يمكنه اختبار قدرة حجب النظارات الشمسية للآشعة فوق البنفسجية.

-لا يتعين عليك دفع الكثير من المال للحصول على نظارة شمسية توفر حماية جيدة للعين، حيث يمكن أن تكون نظارة أقل تكلفة وتحخجب الآشعة فوق البنفسجية بنفس فعالية تلك التي تكلف أكثر.

-ابحث عن العدسات المستقطبة polarised lenses،التي تقلل من الوهج من الأسطح العاكسة (مثل الماء أو الرصيف)، لا يوفر هذا مزيدًا من الحماية من أشعة الشمس ولكن يمكن أن يجعل أنشطة مثل القيادة أو التواجد على المياه أكثر أمانًا أو الاستمتاع بها.

-لا تنس شراء نظارات شمسية لأطفالك، لأن عيونهم معرضة تمامًا لأشعة الشمس الضارة مثل عينيك، وإنها لفكرة جيدة أن تجعلهم يرتدون النظارات الشمسية في سن مبكرة للوقاية المبكرة من خطر الشمس وأشعتها الضارة .