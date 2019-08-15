شكرا لقرائتكم خبر عن هل إدمان أكل التراب والطباشير والأشياء الغريبة يعود لنقص الحديد بجسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن إدمان تناول الأشياء الغريبة مثل: الطوب أو الطين أو طلاء الأظافر أو الطباشير؟..إنها حالة مرضية تعرف باسم "اضطراب الأكل القهرى" أو "البيكا"، هذه الحالة تجبرك وتقهرك لتناول هذه الأطعمة، ولكن هل تعود هذه الحالة إلى نقص الحديد بجسمك، فى هذا التقرير نتعرف على مرض البيكا ما هو وأعراضه وعلاجه وهل يعود لنقص الحديد أم لا.

ذكر موقع الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة أن مرض بيكا هو اضطراب الأكل القهري، حيث يتناول الناس المواد غير الغذائية مثل: الأوساخ، الطين، الطلاء المتقشر، الغراء، الشعر، رماد السجائر والبراز.

وهذا الاضطراب أكثر شيوعًا عند الأطفال، حيث يصيب 10٪ إلى 30٪ من الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 6 سنوات، كما يمكن أن يحدث أيضًا عند الأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات ذهنية، مثل التوحد، و في حالات نادرة، تتناول النساء الحوامل التراب والأوساخ وهذه الحالة ترتبط بنقص الحديد والزنك.



البيكا

أعراض بيكا

ترتبط أعراض البيكا بالعنصر غير الغذائي الذي تم تناوله، وتشمل الأعراض:

-اضطراب المعدة.

-آلام المعدة.

-دم في البراز (والذي قد يكون علامة على قرحة تطورت من تناول المواد غير الغذائية).

-مشاكل الأمعاء (مثل الإمساك أو الإسهال).

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هذه الأعراض هي نتيجة للمحتوى السام والبكتيري للعناصر غير الغذائية، حيث أن تناول المواد غير الغذائية بشكل متكرر على مدار فترة زمنية يمكن أن يسبب:

-التسمم بالرصاص (من تناول رقائق الطلاء التي تحتوي على الرصاص).

-انسداد الأمعاء (من تناول الأشياء الصلبة ، مثل الصخور).

-إصابات في الأسنان.

-الالتهابات (من الكائنات الحية والطفيليات التي تدخل داخل الجسم وتسبب المرض).



اكل اشياء غريبة

هل مرض بيكا يرتبط بنقص الحديد والزنك فى جسمك؟

تناول الأشياء الغريبة مرارًا وتكرارًا قد يعود لنقص الفيتامينات أو الحديد أو الزنك، لذا قد يطلب طبيبك أثناء التشخيص إجراء فحوصات، مثل اختبارات الدم أو الأشعة السينية، هذه يمكن أن تبحث عن فقر الدم المحتمل، والبحث عن السموم في الدم أو انسداد في الأمعاء.

قد يطلب طبيبك فحص الدم للتحقق من مستويات الحديد والزنك، حيث يعتبر عدم تناول ما يكفي من هذه الفيتامينات محفزًا لتناول الأوساخ والطين في بعض الحالات، ونقص الحديد ينتج عنه شهية للمعادن الموجودة فى الأشياء الغريبة التى يتم تناولها.

علاج بيكا

علاج البيكا يكون من خلال علاج الأعراض، حيث يعالج طبيبك الإمساك أو الإسهال أو القرحة أو تمزق الأمعاء أو العدوى أو أي مجموعة من الأمراض، وإذا وجد طبيبك أن ليس لديك ما يكفي من الحديد أو الزنك، فسوف يتعامل مع ذلك مع مكملات الفيتامينات والتوصيات الغذائية والتركيز الآخر للعلاج سوف يعالج السبب الكامن وراء تشخيص بيكا وهذا يحتاج إلى علاج نفسى وجلسات سلوكية.