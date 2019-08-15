مليونير مجهول يدفع 18 ألف دولار ليتأكد من إخلاص حبيبته

أعلن مليونير مجهول عن رغبته بتعيين شخص ما لمحاولة إغواء حبيبته وزوجة المستقبل، لمعرفة إذا ما كانت تحبه لشخصه.

ونشر المليونير إعلانه على منصة "هاش هاش" -سوق الرفاهية الرائد في العالم- وقال فيه إنه يرغب بتوظيف شخص حسن المظهر، ليتنكر بشخصية رجل ثري، ويحاول جذب حبيبته، وهو على استعداد لدفع مبلغ 18 ألف دولار مقابل تنفيذ هذه المهمة.

وبالإضافة إلى المكافأة المجزية، قال المليونير الذي فضل إخفاء هويته، إنه سيقوم بتزويد المرشح المناسب بكافة التسهيلات التي يحتاجها، ليظهر بمظر رجل ثري أمام حبيبته، مثل السيارات الفاخرة والمنزل الفخم، وميزانية ضخمة للإنفاق على العملية.

وبرر رجل الأعمال هذه الحيلة، بالقول إن جميع النساء اللواتي ارتبط بهن في السابق، كان اهتمامهن منصبّاً على أمواله، ويرغب بالتأكد من أن المرأة التي ينوي الارتباط به تحبه لشخصه لا لثروته.

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وأوضح صاحب الإعلان أن هناك بعض الإشارات التي أظهرتها حبيبته، والتي جعلته يشك في حبه لها، لكنه يحبها ويرغب بالتأكد من مشاعرها تجاهه، قبل اتخاذ القرار المناسب، بحسب موقع أوديتي سنترال.

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