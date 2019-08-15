أسباب تدفعك لتنظيف فراشي المكياج يومياً

ينصح خبراء التجميل بإجراء تنظيف روتيني لفراشي التجميل بشكل يومي، وذلك للأضرار التي يمكن أن تنجم عن تراكم المساحيق والمواد التجميلية عليها.

فيما يلي 4 أسباب تستوجب غسل فراشي التجميل بشكل منتظم والحفاظ على نظافتها باستمرار، بحسب ما ورد في صحيفة "تايمز أوف إنديا" أونلاين:

1- الفراشي بيئة خصبة للجراثيم

عندما يتم إهمال تنظيف فراشي التجميل لفترة طويلة، فإنها تصبح أرضاً خصبة للبكتريا والأوساخ من البيئة المحيطة بها، وهذا قد يؤدي إلى إصابة البشرة بالالتهابات ونشوء البثور وحب الشباب.

2- فراشي التجميل المتسخة غير فعالة

عادة ما يتم استخدام فراشي التجميل لتحقيق مظهر خالٍ من العيوب، لذا فإن الفراشي المتسخة تجعل من الصعب تحقيق ذلك، فإذا كان المكياج متراكماً على الفراشي فإنه سيؤثر سلباً على اللون الذي ترغبين في وضعه على وجهك. كما أن هذا الأمر يؤثر على المظهر العام للمكياج الذي سيبدو غير مكتمل.

3- تراكم البكتريا على الفراشي يؤثر على جودة منتجات التجميل

إن أهملت تنظيف فراشي التجميل لفترة طويلة، فإن البكتريا والجراثيم التي تتراكم داخلها يمكن أن تنتقل إلى منتج التجميل أثناء استخدامه، وبالتالي فإن هذه البكتريا تؤثر سلباً على فاعلية المنتج، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور الطفح الجلدي أو حب الشباب.

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4- توفير المال

من المعروف بأن إهمال تنظيف فراشي التجميل يؤدي إلى فسادها وعدم فاعليتها، ويصبح من الضروري شراء فراشٍ جديدة، لذا فإن تنظيف الفراشي بشكل منتظم، يحافظ عليها لأطول فترة ممكنة ويوفر عليك نفقات شراء فراشٍ جديدة.

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