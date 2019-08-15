لهذه الأسباب لا تطلبي من زوجك الشراء من البقالة بمفرده

قد يكون الرجال مسؤولين عن شراء الحاجيات اليومية للمنزل مثل البقالة والخضار وأشياء أخرى، غير أن بعض الرجال قد يرتكبون أخطاءً أثناء عملية التسوق مما قد يؤثر سلباً على علاقتهم بزوجاتهم.

فيما يلي بعض الأخطاء التي يرتكبها الرجال أثناء شراء حاجيات المنزل، بحسب ما ورد في موقع "ليستونيك" الإلكتروني:

１- شراء كميات تزيد عن الحاجة

بسبب جهلهم باحتياجات المنزل، قد يعمد بعض الرجال إلى شراء كميات من البقالة تزيد عن حاجة المنزل مما يؤدي إلى هدر جزء كبير منها، لذا لا بد من أن يسأل الرجل زوجته عن الكمية التي يحتاجها المنزل ويلتزم بها أثناء عملية التسوق.

２- عدم شراء الأغراض كاملة

قد ينسى الرجل في الكثير من الأحيان شراء بعض الأغراض التي تطلبها منه زوجته، ويضطر للعودة للسوق ثانية للحصول عليها. لذا ينصح بإعداد قائمة بالأغراض قبل التوجه إلى السوق.

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３- شراء خضار أو فاكهة تحتوي على عيوب

بسبب عدم خبرته في التسوق قد يعمد الرجل إلى ابتياع خضار بمواصفات لا تتناسب مع احتياجات الوجبة التي تنوي زوجته إعدادها، لذا ينبغي عليه أن يسأل زوجته عن المواصفات المناسبة للوجبة قبل التوجه إلى السوق.

４- وضع ميزانية خاطئة

في الكثير من الأحيان يضع الزوج أسعار الحاجيات في قائمة التسوق ويُعِد ميزانية التسوق وفقاً لهذه القائمة، وأثناء عملية الشراء قد يفاجأ بزيادة أسعار بعض السلع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تمكنه من شرائها بسبب عدم كفاية النقود التي يحملها، لذا يجب اصطحاب فائض من المال لتجنب أي مفاجئات من هذا النوع. قد يهمك أيضاً :