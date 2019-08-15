زوجة تكشف عن خطوة مختلفة للاعتراف بالحب لأي شخص بدون كلمات أو عناق

كم مرة تخبر الأشخاص المقربين عن مشاعرك تجاههم؟ فهناك العديد من الأشخاص يبوحون بحبهم عن طريق الكلمات والعناق، بينما يصعب على بعضهم الآخر ذلك. شاركت إحدى رواد موقع " Tumblr" والتي تحمل اسم "Bright-Eyed Bad Wolf"، قصتها مع زوجها الذي كان يصعب عليه الاعتراف بحبه لها. وقالت إنها على مدى 6 سنوات كانت تشعر بالقلق، خوفًا من أنه لا يكن لها أي مشاعر، إلى أن خطرت لها فكرة رائعة للخروج من هذا الموقف. واعترفت الشابة، قائلة: "في أحد الأيام أخبرت زوجي بشيئ كنت أقوم به في الطفولة، عندما تقوم بمسك يد شخص ما وتقوم بثلاث ضغطات، فإن ذلك يعني أنا أحبك". وأضافت: "ومنذ ذلك الحين، يبوح لي عن حبه دائما عندما يمسك يدي". وأردفت: "والآن يظهر لي حبه في كثير من الأحيان، وأكثر مما اعترف له أنا. وقد تجذرت هذه العادة بقوة، حيث يمكن أن أضغط على يده وهو نائم ثلاث مرات، ويقوم بالرد على ذلك"

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