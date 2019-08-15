شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس السيدات.. الرجال يصابون باكتئاب ما بعد الولادة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أن تكون أبا لأول مرة أمر يحمل الكثير من المشاعر المختلفة، والتعامل مع طفل أصبح شريكا لك فى الحياة أمر صعب للغاية، ما يؤدى إلى إصابة الكثير من الآباء بحالة اكتئاب.

ودائما ما تصاب السيدات بحالة اكتئاب ما بعد الولادة، لكن الأمر لم يقتصر على السيدات فقط لكن يصاب به الرجال أيضا، ووفقا لموقع "webmd" فإن أب من ضمن 4 آباء يصاب بحالة الاكتئاب والقلق أو مشاكل أخرى فى المزاج فى أى وقت خلال السنة الأولى من حياة الطفل.

حالة اكتئاب ما بعد الولادة عند الرجال هى حالة خطيرة، لكن يمكن علاجها بسهولة، ولكن إذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدى إلى عواقب وخيمة وطويلة الأجل بالنسبة للأب والطفل والأسره بأكملها.



اكتئاب ما بعد الولاده

أسباب إصابة الأب بحالة اكتئاب ما بعد الولادة :

- قلة النوم الجيد.

- التغييرات فى الهرمونات.

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- التاريخ الشخصى للاكتئاب.

- وجود مشاكل أسرية.

- الإجهاد المفرط .

- ضعف الأداء الاجتماعى.

- قلة الدعم من الآخرين.

- مشاكل اقتصادية أو موارد محدودة.

- شعور بالاستبعاد من العلاقة بين الأم والطفل.

تشبه أعراض اكتئاب ما بعد الولادة عند الرجال ما يحدث عادة بعد الولادة عند الأمهات، وهى تشمل صعوبة النوم، وتغيرات الشهية، والإرهاق المفرط، وانخفاض الرغبة الجنسية، وتغيرات المزاج المتكررة، ومع ذلك، فإن هذه الأعراض مصحوبة أيضًا بأعراض أخرى للاكتئاب الشديد وقد تشمل المزاج المكتئب مشاعر العوز واليأس والعجز، أفكار الموت أو الانتحار أو إيذاء شخص آخر.