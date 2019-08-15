شكرا لقرائتكم خبر عن شرب الماء مهم لصحة البشرة والجلد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير منا يعرف أهمية شرب كمية كافية من المياه لصحتنا العامة، من تنظيم درجة حرارة الجسم إلى تحسين الهضم وغيرها من الفوائد، لكن ماذا يحدث لبشرتنا إذا لم نشرب كمية كافية من الماء، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير شرب المياه على صحة البشرة والجلد، وفقاً لموقع doctor.

تأثير شرب المياه على صحة البشرة والجلد

الماء له تأثير كبير على بشرتنا، فإذا تعرضنا للجفاف بسبب قلة شرب المياه، فسيظهر ذلك على الجلد، ما يجعله جافًا ومتقشراً، وإذا كان الجلد جافًا وحساسًا بشكل طبيعى، فمن المهم محاولة الحفاظ على رطوبته قدر الإمكان.

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عندما يكون الجلد ملتهبًا أو مصابًا بالأكزيما أو الصدفية، يزداد فقدان الماء عبر الجلد، لذا بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات التهاب جلدية شديدة وواسعة الانتشار، فإن فقدان الماء يمثل مشكلة حقيقية ويجب مراقبة كمية السوائل بعناية.

- الترطيب مهم أيضًا للأفراد الذين يعملون لساعات طويلة في مكتب مكيف، فالكثير من الماء والفواكه والنوم فى وقت مبكر لاستعادة التوهج واللمعان لبشرتك.

- وللحفاظ على ترطيب الجلد يجب الحفاظ على رطوبة البشرة من خلال مزيج من شرب السوائل الكافية وتقليل فقد الماء إلى الحد الأدنى.