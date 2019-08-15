شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الإصابة بفيروس الحصبة وأوقات انتقال العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية WHO ارتفاع حالات الحصبة، وتضاعفها ثلاث مرات تقريبًا على مستوى العالم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وسط قلق متزايد من المقاومة العامة للقاح، نعرض فى التقرير التالى أعراض الحصبة وكيف تنتقل.

والحصبة هى عدوى يمكن أن تكون خطيرة ومميتة عند إصابة الأطفال الصغار بها، فلا يزال المرض يقتل أكثر من 100 ألف شخص سنويا، معظمهم أطفال أقل من خمس سنوات، حسبما ذكر موقع "مايو كلينك".

تظهر علامات وأعراض الإصابة بالحصبة بعد نحو 10 إلى 14 يوم من الإصابة بالفيروس، وتظهر الأعراض كالآتى:

- حمى.

- سعال جاف.

- سيلان الأنف.

- التهاب الحلق.

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- التهاب العينين .

- ظهور بقع حمراء داخل الفم على البطانة الداخلية للخد.

- ظهور طفح جلدى بالجسم كله.

الفترة الأولى من العدوى بفيروس الحصبة تستمر من 10 إلى 14 يوما بعد العدوى وتسمى مرحلة الحضانة وهى لا تظهر فيها أى أعراض.

بعد هذه الفترة تبدأ الأعراض فى الظهور على شكل حمى خفيفة مصحوبة بسعال مستمر وسيلان الأنف وحتقان بالزور والتهاب ملتحمة العين لمدة ثلاثة أيام.

وعند اشتداد المرض فى تحكمه بجسم الإنسان يبدأ الطفح الجلدى والبقع الحمراء فى الظهور على الجسم والوجه وترتفع درجة الحرارة بصورة كبيرة.

ومن عوامل الخطورة الكبيرة أن الشخص المصاب بفيروس الحصبة ينقل العدوى لأى شخص يختلط به لمدة ثمانى أيام كاملة، تبدأ قبل ظهور الطفح الجلدى بأربعة أيام وينتهى عندما يستمر الطفح الجلدى لمدة أربعة أيام.