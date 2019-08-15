٥ أشياء عليك القيام بها لتعزيز علاقتك الحميمة بزوجك

هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تؤثر في علاقتك الحميمة بزوجك. وإن تم الاعتناء بهذه التفاصيل سوف تحصلين على علاقة زوجية أكثر من رائعة وعندها سوف تشعرين بالسعادة. وهذا ما أثبتته الدراسات الحديثة أنه عند ممارسة الجنس يقوم المخ بإفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي يساعد في خفض التوتر ويساهم في زيادة الشعور بالثقة والأمان ويمكن الوصول لهذه المرحلة من خلال الاهتمام بحدوث تواصل بينك وبين زوجك أثناء العلاقة الحميمة التي تحسن العلاقة بينكما.

إعداد حجرة النوم

هناك العديد من الأشياء التي تكون مشتتة للزوجين مع بداية العلاقة الحميمة وذلك بمجرد دخولهم غرفة النوم. مثل تواجد الهاتف الخلوي أو وضع اللابتوب في حجرة النوم من أجل استكمال العمل. كل هذه الأشياء لن تعطيك الفرصة أنت وزوجك لممارسة العلاقة الزوجية بالطريقة التي تجعلكما سعداء. لذلك يجب الاهتمام بإزالة كل الأشياء التي يمكن أن تزعجكما.

غرفة نوم خالية من الحيوانات الأليفة

هناك العديد من الأشخاص تفضل النوم إلى جانب حيوانها الأليف سواء كان كلب أو قطة. ولكن يجب أن أكون صريحة معك لن تشعرين أنت زوجة بالمتعة الجنسة وهناك قطة أو كلب يحدق بك أثناء ممارسة العلاقة الحميمة. فهي من أكثر الأشياء التي يمكن أن تكون مشتتة للانتباه ليس للزوج فقط بل وللمرأة أيضًا.

عبري عن شعورك أثناء العلاقة الحميمةلا تخجلين من التعبير عن شعورك أثناء العلاقة الحميمة فهي إحدى الطرق للتواصل مع شريك حياتك. لأن الصمت من التصرفات الخاطئة التي تزيد من مشكلة الفتور بين الزوجين. أما التحدث والتعبير يزيد من الشعور بالسعادة فهو أمر جيد يساعد من تفاعل زوجك معك بطرق مختلفة.

افتحي عينيك

هناك الكثير من السيدات تقوم بإغلاق عينيها أثناء ممارسة العلاقة الحميمة. ولكن أثبتت الدراسات الحديثة أن النظر لعينين شريك حياتك أثناء ممارسة العلاقة الحميمة يزيد من نسبة التفاعل بينكما. كما يقلل من الشعور بالحرج التي تشعر به أغلب السيدات في بداية العلاقة الزوجية.

الخروج من غرفة النوم

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يمكن أن تشعرين ببعض الرتابة في علاقتك الحميمة مع زوجك لذلك فأنت وزوجك بحاجة للتجديد. لهذا اهتمي باختيار أماكن أخرى للممارسة العلاقة الزوجية لأنه سوف يساعدك في تحسين علاقتك مع زوجك. فسوف تشعرين وكأنك تخوضين تجربة جديدة بطريقة مختلفة.

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