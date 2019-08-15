شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مفيدة لتنظيف البشرة الجافة والان مع التفاصيل

أشارت مجلة "جود هيلث" إلى أن البشرة تفقد نضارتها عند الغسل، وهو الأمر الذي يصعب استعادته بواسطة الكريمات مرة أخرى، ولذلك نصحت المجلة المعنية بشؤون الصحة والموضة باستعمال الماء والصابون باعتدال.

ويرتبط عدد مرات غسل البشرة يومياً بنوع البشرة وطبيعية الأنشطة البدنية، التي يقوم بها المرء، وغالباً ما يمكن تنظيف البشرة الدهنية بالماء والصابون بصورة مثالية، أما البشرة الجافة فمن الأفضل استعمال الماء بدرجة أقل.

وعند الاستحمام يكفي تنظيف المناطق كثيفة الرائحة، مثل الإبطين ومنطقة الأعضاء التناسلية، بصابون معتدل، أما أجزاء الجسم الأخرى فيمكن تنظيفها بماء فاتر، وأضافت مجلة "غود هيلث" أن الغسل المتكرر للبشرة الجافة بالماء يتسبّب في تلف الطبقة الطبيعية الواقية ويجعل البشرة متشققة، كما أن الصابون يعمل على زيادة هذا التأثير الضار.

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الرقبة وفتحة الصدر

من قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن العناية اليومية بالبشرة ينبغي أن تشمل الرقبة وفتحة الصدر "الديكولتيه"لأن البشرة في هذه المناطق تكون نحيفة ورقيقة جدا، ومن ثم تكون أكثر عُرضة للتجاعيد والترهلات.

وأوضحت هوبر أنه ينبغي العناية ببشرة الرقبة وفتحة الصدر بواسطة كريم يعمل على ترطيب البشرة ويساعدها على الاحتفاظ بالرطوبة، مع مراعاة ألا يكون غنياً بالدهون، على أن يتم تطبيق الكريم صباحاً ومساءً.