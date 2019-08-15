مشاهدة كرة القدم تمرين للقلب.. المباراة تعادل المشي 90 دقيقة

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن مشاهدة كرة القدم رياضة مفيدة للقلب، حيث تعادل متابعة المباراة، المشي السريع لمدة 90 دقيقة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن باحثين من جامعة ليدز البريطانية رصدوا معدل ضربات قلب 25 مشجعا لفريق "ليدز يونايتد" الإنجليزي، تراوحت أعمارهم بين 20 و62 عاما، على مدار 3 مباريات بطولة.

ووجد الباحثون أن معدل دقات قلوب المشجعين زاد بنحو 64%، وبلغ ذروته عند 130 نبضة في الدقيقة، ويعرف هذا الارتفاع بمعدل ضربات القلب باسم "الإجهاد الإيجابي"، وهو تمرين للقلب يشبه المشي السريع.

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أيضا وجد الباحثون أن فوز الفريق وخسارته مرتبط بضغط الدم، فالمشجعون الذين انتصروا انخفض ضغطهم ومنحهم ذلك "دفعة نفسية" استمرت طوال اليوم، ما يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، إضافة إلى تعزيز الصحة العقلية.

وأضافوا أن خسارة الفريق كان لها تأثير عكسي على المشجعين، تمثل بارتفاع مؤقت لضغط الدم وحالة من "الركود".

قالت أندريا أوتلي، المؤلف الرئيسي للدراسة: "من الواضح أن الجماهير كانت متحمسة للعبة، إذ ارتفعت نسبة ضربات القلب خلال المباراة إلى مستوى مماثل لذلك الذي يحدث عند الذهاب في نزهة سريعة".

وأضافت: "في نهاية المطاف، يمنحك دعمك لفريقك تمرينا معتدلا للقلب والأوعية الدموية، ويوجد إجهاد جيد وآخر سيئ، واعتمادا على نتيجة المباراة قد تأتيك دفعة نفسية أو ركود".