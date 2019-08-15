شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تعتمد 10 لغات محلية إفريقية لمحاربة التضليل والأخبار الزائفة في القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «فيسبوك» أنها أضافت 10 لغات إفريقية محلية إلى آلية «تحري الحقيقة» المخصصة لفحص وتتبع الأخبار الزائفة على حساباتها، في مسعى منها للحد من ممارسات التضليل والخداع والأنباء المضللة، لاسيما في المجالات السياسية.

وقالت الشركة، في بيان مشترك مع شريكتها الإفريقية «أفريكا تشيك»، صباح الخميس، إن التدبير الأخير بإضافة لغات محلية إفريقية جديدة يأتي ضمن المرحلة الثالثة من برنامجها لـ«تحري الحقيقة» فيما ينشر على موقع التواصل، والذي يستهدف تحري الدقة في الأخبار التي تبث عبر حسابات «فيسبوك» والحد من انتشار الأخبار المضللة.

في عام 2018 أطلقت «فيسبوك» بالتعاون مع «أفريكا تشيك»، أول منظمة إفريقية مستقلة لتحري دقة الأخبار، برنامجها لتحري الحقيقة في خمسة بلدان جنوب الصحراء الإفريقية شملت جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا والسنغال والكاميرون، وأشارت في بيانها إلى أن اللغات الجديدة التي أضافتها تضم لغات اليوروبا والإيجبو في نيجيريا، علاوة على لغة الهاوسا التي أضيفت في بداية البرنامج وهى لغة غالبية سكان شمال نيجيريا وجنوب النيجر، إضافة إلى لغتي السواحيلي في كينيا، والولوف في السنغال، علاوة على ست لغات محلية في منطقة جنوب إفريقيا هي الأفريكانز، والزولو، والسيتسوانا، والسوثو، والسوثو الشمالية، الندبيلي الجنوبية.

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كانت «فيسبوك» قد أعلنت في فبراير الماضي أنها ستعمل بالتعاون مع شريكتها «أفريكا تشيك» إلى جانب «بيسا تشيك» في كينيا، ودوباوا في نيجيريا من الأجل مراقبة أفضل لتدفق المعلومات التي تبث عبر موقع التواصل الاجتماعي.

ويقول رئيس قسم السياسات العامة في إفريقيا بشركة «فيسبوك»، كوجو بواكيي، «سنواصل ضخ استثمارات مهمة لدعم جهودنا في محاربة انتشار الأخبار الزائفة على منصتنا»، مؤكداً أن «إن برنامج تحري الحقيقة، بالتعاون مع طرف ثالث، مجرد واحد من بين طرق عدة ننتهجها لتحقيق ذلك. وبضم المزيد من اللغات المحلية فإن ذلك سيساعدنا في تحقيق مزيد من التحسين لجودة المعلومات التي يراها الناس على فيسبوك».

من جانبه، عبر المدير التنفيذي لمنظمة «أفريكا تشيك»، نوكو ماكاجاتو، عن سعادته بتوسيع نطاق اللغات المستخدمة في برنامج تحري الحقيقة داخل القارة الإفريقية قائلاً «في البلدان التي تتسم بتعدد اللغات وتنوعها كنيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا والسنغال، فإن برنامج تحري الحقيقة باللغات الملحية هو أمر حيوي وضروري، ليس لأنه سيتيح تحسين المعلومات والحقائق المنشورة عبر فيسبوك فحسب، بل لأنه يعني أيضاً أننا سنصل إلى المزيد من الناس في أنحاء إفريقيا المتنوعة بمعلومات أكثر دقة ومصداقية».

كانت شركة «فيسبوك» أعلنت في مايو الماضي أنها حظرت 265 موقعاً كان يستهدف من الخارج بلداناً إفريقية من بينها نيجيريا والسنغال توجو وأنجولا والنيجر وتونس، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.