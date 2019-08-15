أحمد عاصم يوضح أسباب ضيق التنفس عن المرأة الحامل

قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، إن كثير من السيدات الحوامل يُصبن خلال فترة الحمل بضيق التنفس أو عدم القدرة على استنشاق الهواء بشكل كاف، حيث يحتاج جسم المرأة خلال فترة الحمل إلى المزيد من الأكسجين، ليقوم الجسم بالتكيف لتلبية تلك الحاجة.

وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا، أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى خفض نسبة الأكسجين، منها تأثير الهرمونات وخصوصا البروجسترون الذي يؤثر بشكل مباشر على الرئة ويحفز مراكز التنفس في الدماغ، مشيرا إلى أن الشعور بضيق التنفس في فترات مبكرة من الحمل قد يكون إشارة إلى الجسد للتنبيه بضرورة الحاجة المتزايدة للتنفس والأكسجين.

أضاف الدكتور أحمد عاصم، أن هناك عدة أسباب لعدم القدرة على التنفس أثناء الحمل منها: زيادة حجم الجنين داخل الرحم حيث يؤدي إلى تزايد الضغط على الحجاب الحاجز، وبالتالي الشعور بضيق التنفس وزيادة نسبة السائل المحيط بالجنين، مما يضغط على المنطقة العلوية ما يصعب أخذ النفس بعمق، وكذلك الإصابة باضطرابات نفسية أو عصبية.

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وأشار الدكتور الملا، إلى أن من ضمن أسباب عدم قدرة السيدات الحوامل على التنفس وجود خلل أو مرض متعلق بالجهاز التنفسي مثل الربو أو التهاب القصبات الهوائية، ونقص في مستوى هرمون الاستروجين، وهذا الهرمون مسؤول عن تحفيز مراكز التنفس في الدماغ لدى الحامل نتيجة لزايدة كمية الاكسجين في الدم.

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