الكساح يزيد فرص أوجاع الأطفال المصابين بأمراض مزمنة

كشفت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين عن ارتفاع خطر الإصابة بالكساح لدى الأطفال المصابين ببعض الأمراض المزمنة، مثل التهاب الأمعاء المزمن وأمراض الكلى والكبد المزمنة.

كما كشفت الرابطة عن أن بعض الأدوية ترفع خطر الإصابة بهذا المرض مثل أدوية الصرع وأدوية الكورتيزون.

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وأوضحت الرابطة أن هذه العوامل تتسبب في نقص فيتامين D بالجسم، وهو الفيتامين الذي يحتاج إليه الجسم لامتصاص الكالسيوم المهم لصحة العظام، ويمكن التحقق من نقص هذا الفيتامين بإجراء فحص للدم.

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لتجنب نقص فيتامين D وخطر الإصابة بالكساح ينبغي أن يتعرض الطفل لأشعة الشمس، التي تساعد الجسم على إنتاج فيتامين D، كما يمكن إمداد الجسم بالفيتامين بتناول الأغذية المحتوية عليه، مثل البيض ومنتجات الألبان والسلمون.

الكساح أو لين العظام مرض يصيب الأطفال نتيجة خلل في ترسيب معادن العظام كالكالسيوم والفوسفور أثناء مرحلة النمو، بالتالي تصبح العظام هشة وسهلة الكسر وذات انحناءات وتشوهات شكلية.

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