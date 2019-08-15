تعرف على أسباب وأعراض انسداد المعدة والأمعاء وكيفية علاجه بالأعشاب

عند الإصابة بالاضطرابات في الجهاز الهضمي من الممكن أن تتعرض المعدة إلى الكثير من المشكلات، ومن أبرزها انسداد المعدة أو انسداد الأمعاء، ويكون هذا لعدم قدرة الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة على أداء أعمالها بكفاءة مما يتسبب في الكثير من الأضرار منها عدم القدرة على التبرز وإخراج الغازات مع الإصابة بحرقة المعدة، مما يتسبب في الألم الشديد للمريض، وفيما يلي نتعرف على أسباب وأعراض انسداد المعدة والأمعاء، وكيفية علاجه بالأعشاب.أسباب انسداد الأمعاء

أسباب انسداد الأمعاء:

التفاف جزء من الأمعاء.

ضغط الأنسجة الليفية على جدار المعدة.

انسداد الشريان المغذي للأمعاء.

الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان المستقيم وسرطان القولون.

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حدوث التهابات داخل البطن والتي تؤدي إلى الإصابة بالزائدة الدودية أو حدوث قرحة بالمعدة أو الإصابة بالتهابات البنكرياس.

قد يحدث انسداد المعدة نتيجة نقص البوتاسيوم.

قد ينتج انسداد المعدة بسبب بعض العمليات الجراحية التي تتسبب في التصاقات بالأمعاء.

أعراض انسداد المعدة:

الإصابة بالألم المتكرر والشديد بالبطن.

القيء والغثيان.

التعرض إلى الإمساك الشديد.

الإصابة بالانتفاخ. علاج انسداد الأمعاء بالأعشاب

علاج انسداد المعدة:

اللجوء في البداية إلى الطبيب لإجراء التشخيص المناسب.

يتم عمل فحوصات مثل نسبة الهيموجلوبين وكريات الدم البيضاء وعمل الفحوصات الخاصة بوظائف الكبد والكلى.

القيام بعمل بعض أنواع الأشعة، ومنها الأشعة المقطعية والأشعة السينية على البطن.

يتم عمل المنظار للقولون والتأكد من عدم وجود نوع من الأورام.

من خلال هذه الفحوصات يقوم الطبيب باتخاذ اللازم مع المريض والقيام بوصف العلاج الدوائي المناسب أو عمل عملية جراحية للحالة إن كان الأمر يتطلب ذلك.

علاج انسداد الأمعاء بالأعشاب

إلى جانب العلاج الدوائي لانسداد المعدة الذي يصفه الطبيب، من الممكن اللجوء إلى العلاج بالأعشاب التي يمكن أن تساعد على التخفيف من حدة المرض والتخلص من الآلام المصاحبة له، ومن أهم هذه الأعشاب ما يلي:

1. عسل النحل

يعتبر عسل النحل من العناصر التي تساعد على التقليل من الألم الذي يصيب البطن عند الإصابة بالتواء في الأمعاء أو الانسداد في المعدة، ويمكنك إضافة 3 ملاعق كبيرة من العسل النحل إلى كوب من الماء الدافئ، ويتم تناوله على مدار اليوم. علاج انسداد المعدة بعسل النحل

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2. خل التفاح

حتى يتم التخلص من الألم والمساعدة في علاج انسداد الأمعاء من الممكن اللجوء إلى خل التفاح، والذي من الممكن أن يعالج الانسداد إن كان في مراحله الأولى.

يتم تناول خل التفاح المضاف إلى كوب من الماء، يومياً للحد من الآلام التي تصيب المعدة نتيجة الانسداد الموجود بالأمعاء، ويُنصح بعدم اللجوء إلى الأعشاب لعلاج أي مرض قبل العرض على الطبيب واستشارته، نظرا لاختلاف كل حالة عن الأخرى، وحتى يتم التشخيص المناسب للمرض، ووصف العلاج الدوائي الفعال.

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