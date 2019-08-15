هشاشة العظام تصيب النساء نتيجة قلة كثافته و توقف الدورة الشهرية

عند انقطاع الطمث عند النساء وتوقفه بشكل نهائي تصاب المرأة بعلامات ما يطلق عليه "سن اليأس"، وغالبا ما يكون بين سن 45 و50 عاما، وقد يحدث قبل ذلك إن توقف الطمث مبكراً، ونظرا لأن سن اليأس يسبب الكثير من المشكلات النفسية للمرأة، يجب أن تحاول أن تؤقلم نفسها مع الوضع الجديد، وفيما يلي نتعرف على علامات وأعراض سن اليأس لدى المرأة، وكيفية التغلب عليها.أعراض سن اليأس وعلاجه

علامات وأعراض سن اليأس لدى المرأة

1. الهبات الحرارية

عادة ما تتعرض النساء عند سن اليأس إلى هبات حرارية تظهر على الجسم بشكل عام، والتي تكون متزامنة مع اقتراب موعد الدورة الشهرية، وتظهر هذه الهبات على الوجه ومنطقة أعلى الصدر، ويصاحبها التعرق الشديد والخفقان في القلب.

2. ألم الثدي

عند التعرض إلى بداية سن اليأس تصاب المرأة ببعض الآلام المختلفة، وأهمها ألم الثدي وفرط الحساسية به، وهذا يحدث نتيجة التغيرات في مستوى الأستروجين والتغيرات الهرمونية المختلفة التي تحدث خلال هذه الفترة، ولكن يجب الحذر والتفريق بين ألم الثدي المصاحب لسن اليأس والألم الذي قد يكون ناتجا عن الإصابة بسرطان الثدي، ولهذا يجب إجراء الفحوصات للتأكد من السبب الحقيقي لألم الثدي.

اقرا ايضاً:

اكتشاف خطر جديد على النساء الحوامل وتأثير "السيروتونين" على الأجنَّة

3. الاكتئاب

الاكتئاب الشديد من العلامات الشائعة التي تتعرض لها المرأة في سن اليأس، والذي يكون بشكل أكبر خلال فترة النهار ويقل خلال الليل، ويصاحب هذا الاكتئاب الاضطرابات في التركيز وفقدان الشهية. علاج أعراض سن اليأس

4. هشاشة العظام

تتأثر العظام لدى المرأة بشكل كبير عند سن اليأس والذي قد يؤدي إلى إصابتها بهشاشة العظام، وهذا ناتج عن قلة كثافة العظام وانقطاع الطمث.

5. التأثير على البشرة

يؤثر سن اليأس وانقطاع الطمث على البشرة بشكل كبير، وهذا ناتج عن انخفاض معدل الكولاجين مما يعرض البشرة لظهور التجاعيد وتزايد نسبة التعرض للإصابة بالجفاف.

6. أعراض قلبية

يتعرض قلب المرأة إلى الخفقان الشديد، بسبب ارتفاع معدل الكوليسترول السيئ وانخفاض الكوليسترول الجيد بالدم، مما قد يعرض المرأة إلى النوبات القلبية بنسبة أكبر من الرجال في نفس السن.

Advertisements

6. الصداع النصفي

يحدث الصداع النصفي للمرأة في سن اليأس بسبب التغيرات الهرمونية، وخاصة في هرمون الأستروجين، ويجب استشارة الطبيب عند الشعور بالصداع النصفي حتى لا يكون لأسباب مرضية أخرى.

7. اضطرابات النوم

خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية تعاني المرأة من صعوبات واضطرابات بالنوم، مما يؤدي إلى حدوث الصداع وضعف التركيز، وفي هذا الإطار يمكنكم الاطلاع على 11 طريقة سحرية للنوم السريع والتغلب على الأرق

كيفية التغلب على أعراض سن اليأس

1. الوزن الصحي

يجب الحفاظ على الوزن الصحي المثالي، وهذا لأن أعراض سن اليأس تظهر بشكل أكبر لدى النساء اللاتي يعانين من السمنة والوزن الزائد، ولهذا فإن التقليل من السمنة خلال الشباب يساعد على حماية الجسم من أعراض انقطاع الطمث في المراحل العمرية اللاحقة.

الغذاء الصحي للتغلب على أعراض سن اليأس

2. الغذاء الصحي

من المهم الحرص على اتباع نظام غذائي صحي غني بفيتامين د والكالسيوم، وهذا لأن النقص بهما خلال سن اليأس يساعد على إصابة المرأة بهشاشة العظام والضعف العام بالجسم، ويوجد الكالسيوم وفيتامين د في الحليب ومنتجات الألبان والخضراوات الورقية والأسماك الزيتية، كما يجب التعرض إلى أشعة الشمس والتي تعتبر هي المصدر الأساسي لفيتامين د، ولكن ليس في فترة الظهيرة.

يجب الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات منخفضة السعرات الحرارية، والتي تساعد على الحماية من الإصابة بالأمراض القلبية خلال سن اليأس كما أنها تقوي العظام وتحميها من الكسور.

يجب التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، والتي تزيد من الهبات الساخنة خلال فترة انقطاع الطمث.

يجب الإكثار من شرب الماء والذي يساعد على التقليل من الجفاف، كما أنه يساعد في منع زيادة الوزن والشعور بالشبع.

التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات المكررة والتي تزيد من أعراض سن اليأس.

تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين والتي تحمي من نقص كتلة العظام والعضلات خلال سن اليأس.

ممارسة الرياضة للتغلب على أعراض سن اليأس

3. ممارسة الرياضة

من المهم ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم مما يساعد على حماية العظام والمفاصل، كما أن الرياضة تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي بالجسم وتحمي الجسم من الهبات الساخنة في فترة سن اليأس، كما أنها تقلل الشعور بالإجهاد العقلي واضطرابات النوم.

قد يهمك ايضاً:

النساء المولودات في كانون الثاني طموحات ويحطن أنفسهن بأشخاص من مستواهن

السمنة لدى النساء تُعزز خطر الوفاة بسبب سرطانات الأمعاء والثدي